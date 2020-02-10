曾揭露中國SARS嚴重疫情　退休解放軍醫蔣彥永傳遭中共軟禁

蔣彦永（照片翻攝自香港有線新聞畫面: facebook.com/cablechinadesk） 蔣彦永（照片翻攝自香港有線新聞畫面: facebook.com/cablechinadesk）

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）曾具有中國人民解放軍少將軍階的著名外科醫師蔣彦永，因在2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）事件中率先向外界揭露中國的嚴重疫情數據而廣為人知，不過現在卻有媒體引述其親友表示，蔣彥永因呼籲中國政府重新省思1989年的六四天安門事件，自去年4月起便遭當局軟禁在家，目前身心狀況堪慮。

英國《衛報》昨（9）日報導，現年88歲的退休軍醫蔣彥永自去年4月因肺炎就醫治療後至今遭到中國政府施以實質上的（de facto）軟禁。

蔣彥永一位不願透露姓名的密友指出，去年四月蔣彥永因為肺炎在北京中國人民解放軍總醫院（301醫院）接受治療，他過去在這間醫院服務了超過一甲子，不過一個多月的治療期間，蔣彥永遭到當局嚴密的監控，並禁止其家人探望。從那之後，中共便持續派人限制他的行動。

該名朋友還指出，蔣彥永因此變得極度不安，醫院開藥給他，不過他吃了藥後便出現嚴重記憶喪失。

蔣彥永妻子華仲尉證實蔣彥永遭到軟禁在家的消息，「他（蔣彥永）被禁止與外界接觸。」她指出，「他的身體不好，他的心理狀況也不佳，他的狀態不太好。」

根據蔣彥永的朋友指出，蔣彥永之所以遭到軟禁，是因為他去信中國領導階層，呼籲政府重新評估六四天安門血腥鎮壓前夕，在中國境內持續數月的民主運動。

蔣彥永曾在2004年寫道，「我們黨犯下的錯誤應由黨解決，越早完成且越徹底，越好。」他曾呼籲中國領導階層承認1989年的民主運動是一場「愛國運動」。