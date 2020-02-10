〈財經主筆室〉肺炎危機「宅經濟」繁盛　推動新經濟生態

新冠狀病毒引發的肺炎疫情驟然而至，讓全球經濟活動瞬間降溫，這場疫情對經濟影響有多大？目前尚難真正統計，但由各國逐漸透露的災損數字，似乎都創下前所未見慘狀，只能說這場疫情勢將讓人類未來生活會出現重大改變，但可肯定的是「宅經濟」產業因這次危機而悄然崛起，勢將推動未來另一波經濟生態形成。

世界工廠發生疫情，對整個世界的經濟運行將產生重大影響，尤其中國在做為生產者，製造業產值目前約佔全球30%，而做為消費大國，2018年中國出境1.5億人次，在境外買單1200億美元，2019年出境人次更達到1.68億人次以上，這樣一個經濟體的經濟活動因疫情而凍結，可想而知對全球消費市場帶來大衝擊。經濟學家和分析師預測，中國GDP增速將下跌至5.6%，甚至跌破5%，對全球經濟發展影響令人擔憂外，中國如何渡過並從疫情困境中走出來？大家關切之餘也都在等著看。

受新型肺炎疫情影響，中國春節假期被迫延長，各項綜藝節目錄製陸續取消、演唱會被迫叫停、餐飲、旅遊行業基本歇業，多數人沒辦法走街串巷，只能宅在家裏，一面關注疫情防控進展外，就是自己找樂趣消磨時間，中國10幾億人口過了一個最無趣的新年，被封閉在家這段時間，微博、朋友圈可謂熱鬧非凡，宅經濟概念相關產業也迅速走紅，包括手機遊戲、視頻、網購、外賣、快遞在內的產業，反而在這波疫情下逆勢增長而受惠。

宅經濟最早起源於「懶人經濟」，是隨着網絡興起的一個新概念，其本質是社會分工的不斷細化，主要是指在家生活和在家消費。人們以手機爲紐帶，將生活、消費的需求從線下轉移到線上，包括手機遊戲、視頻、網購、外賣、快遞等，隨著滑世代、宅經濟崛起，科技產品開始大量應用在消費娛樂上，也帶來新的投資契機，武漢肺炎延燒，讓市場商業與經濟活動減少，而不出門的宅經濟成為近期亮點產業之一。

如這次武漢肺炎疫情，連帶影響中國影視產業，近300家中國影城倒閉或停業，尤其以往總是票房主力賀歲檔，今年共有七部包括鞏俐、彭于晏等人主演的影片全撤檔，至少有人民幣70億元的票房收入消失，行業還要承受前期宣傳發行成本，但電影「冏媽」乾脆改到網路免費播，吸引1.8億人觀看，意外成為今年最受歡迎賀歲片，雖然導演徐崢這個做法遭到同業嚴厲批判，但卻獲得民眾大力讚賞，也獲得6.3億人民幣的收入，可說是面子裡子雙贏。

在台灣也是聞疫色變，實體店同樣面臨消費者來客減少的壓力，但線上平台則人氣暢旺，創業家兄弟旗下生活市集防疫相關商品熱搜度增逾百倍，富邦旗下momo購物網的美妝和情人節周邊產品買氣升溫，松果購物元月營收年成長達26.24%，遠傳旗下friDay影音新會員成長90%，讓電商在傳統淡季期間，衝出一波新動能。

業者嗅到宅經濟勢將成為這波疫情最大受惠者，尤其疫情如今還不知何時才能平息，為增加營業收入，無不推出各種誘因來吸客，例如博客來除擴大舉辦線上書展外，並延長線上書展到5月，速食業者除了推出各種折扣優惠外，也增加不少網路平台廣告的投放量，最近民眾應該看到不少肯德基爺爺的廣告。

可肯定的是，宅經濟因危機而繁盛，但卻不會因危機平復而逝去，宅經濟產業這次又逆勢悄然崛起，勢將推動未來一波波的經濟生態形成，只是如何保持宅經濟產業鏈暢通活躍，軟硬體的提升及宅經濟的推陳出新絕對不可少，在5G即將來臨的時代裡，宅經濟產業的發展很受期待。