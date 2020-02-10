捷報！泰國國際發明展　台灣摘11金、19銀佳績

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣在泰國國際發明展中傳回捷報，奪下11面金牌、19面銀牌、52面銅牌的佳績。其中，金牌發明家介壽國中駱俠安同學的天然災害預警系統，透過大數據分析電離層電子濃度變化，希望提前預測地震的發生獲評審青睞。

2020泰國國際發明展 (IPITEX)」由泰國國家研究委員會（NRCT）主辦，全球21個國家參賽、參賽作品514件，吸引超過兩萬人次參觀，堪稱為亞洲最大型的發明競賽，已於6日曼谷國際貿易展覽中心圓滿落幕。

此次台灣代表團傳回捷報，台灣參賽作品84件，共拿下11面金牌、19面銀牌、52面銅牌。在地球科學方面，來自台北市介壽國中駱俠安研發的天然災害預警系統發明，榮獲本屆發明展金牌與加拿大多倫多TISIAS與 iCAN 發明特別榮譽獎的肯定。



駱俠安（右）榮獲加拿大多倫多TISIAS與iCAN發明特別榮譽獎與主審合照（圖/主辦單位）

駱俠安表示，在每逢地震來臨蹲下身子抓緊桌腳內心忐忑不安心情的同時，在腦中想著如果能夠即時提前預測大地震的發生那是該有多好，進而啟發創作靈感設計出『以大數據分析電離層電子濃度變化之天災地震海嘯預警系統』。

此外，開南商工研發組長張丕白老師團隊所發明的「物體透視監測儀」可用來探測地下管線漏水情形、監測地層下陷以及探測地底深層稀有金屬含量等功用，榮獲發明展銀牌殊榮。

駱俠安說明，如果重回到1999年9月21日，如果能夠即時提前預測大地震的發生那是該有多好！雖然這想法對大多數人只是無稽之談，但對於對地震戒慎恐懼的她卻是一直念念不忘的使命，於是她常常有空就會收集有關地震預測的方法與新聞，進而展開研究地震相關資料。

駱俠安發現，近年來人類利用雷達和人造衛星觀察地球環境，意外發現大地震前後高層大氣之電離層電子濃度會急劇改變可成功於前幾天至一周前預測地震的發生。地震前大地寧靜時期，由於地殼岩石擠壓而如壓電材料般釋放出正離子，而這些正離子以每秒20至30公尺的速度往上空之電離層結合進而造成電子濃度出現異常增減進而預測地震的發生。

駱俠安透露，利用國家可免費下載的電離層衛星資訊，轉換成區域性的電離層全電子含量變化，可於地震發生前幾天至一週成功預測歷史發生之台灣921大地震、日本311大地震及海嘯、南亞印度洋大地震等預警在平常時也可監控當地電離層全電子變化來預警。

開南商工研發組長張丕白老師解釋， 「物體透視監測儀」是利用超低頻的電磁波，感應地下的地質變化，因地層內物體變動時會改變電場，從物體的干擾程度，就像指紋比對一樣可以比對特徵，進而判斷出該物體為何。可有效的探測地下管線漏水情形、監測地層下陷以及探測地底深層稀有金屬含量等功用。