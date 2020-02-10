中國武漢肺炎來勢洶洶　台灣故宮調整開放時間

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）國立故宮博物館進行全面環境消毒並調整開放時間，將自14日起取消每日及週末延長開館時間，並於每週一休館一日。

國立故宮博物院為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，強化各項防疫及相關整備作業，執行擴大環境消毒及調度人力需要，北部院區自2月14日至3月31日，取消每日及週末延長開館時間，並於每週一休館一日，調整後的開放時間為：週二至週日早上9點至下午5點；南部院區開放時間維持不變，後續並視疫情機動調整。

此外，因應鑽石公主號遊客可能曾到訪，為期審慎，故宮北院已於近日閉館後進行展廳全面消毒，包含附設商店及餐廳。

故宮表示，館內公共設施包括座椅、樓梯扶手、電扶梯扶手、電梯按鍵，及展廳內玻璃等遊客可能用手接觸到所有設施，在每日開館前，都要求清潔員用酒精擦拭一次；並於每日中午時段（中午12點到2點之間），再次巡迴擦拭公共設施，團客大量聚集停留的區域並會機動清潔及消毒。

故宮提醒，展場入口架設紅外線體溫檢測儀，監測所有入館之遊客及員工體溫，並觀察有無咳嗽、倦怠等情形。經發現量測溫度超過37.5度以上，或有前述症狀者，先引導至戶外暫待區，由護理人員進行複測，如確認發燒即發給口罩並勸導其離院自行就醫。



入口架設紅外線體溫檢測儀（圖/故宮）