【武漢肺炎】中國確診逾4萬•北京、上海「封城」　武漢疫情「十萬火急、絕地反擊」

更新時間: 2020-02-10 12:58

首次發稿: 2020-02-10 09:24

上海全市1.3萬個社區 實施封閉式管理

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 北京市新冠肺炎（武漢肺炎) 疫情防控工作領導小組辦公室，昨天(9日)宣布「封城」。上海市民政局局長朱勤皓今(10)日也在記者會中介紹，截至目前，全上海市1.3萬個居民住宅社區，絕大部分已實施「封閉式管理」，採取了出入口管理措施。

這些措施包括：嚴控社區出入口數量，加強門崗力量配備，做到人員進入必詢問、必登記、必測溫。對體溫異常的，則按照既定的「全鏈條處置機制」及時報告、及時移送。

相關官員也在記者會中強調，由於上海是國際城市，防疫措施必須更加高規格。機場、火車站等進入上海的入口處將全面管控，嚴格監測有發燒現象的人員，絕對不能疏漏。

上海市新冠肺炎(武漢肺炎)疫情記者會實況 超連結

中國各地今天（10日) 陸續復工，上海市上午公布最新防疫措施，要求從重點地區來或返回上海的人，應按規定接受為期14天的隔離觀察，一律不得外出。

中央社報導，上海將對機場、火車站及所有進上海公路水路道口嚴格管控，全面實施登記、測溫、重點人員臨時隔離觀察措施，發熱人員及時轉送定點發熱門診排查；來滬返滬人員到達上海，須主動向單位和居住地居村委報告健康狀況，每天測體溫，如果有發燒，要及時就診。

此外對於在上海沒有居住地，或沒有明確工作的人員，原則上加強勸返力度，暫緩其進入上海。

市內交通方面，上海市說，2月3日起，政府部門、部分企事業單位已復工，今天(10日)起上海企業將逐步復工。目前軌道交通，日均客流80多萬人次。地面公車日均客流量在100萬人次左右。水路、省際客運仍處於停運狀態。

首次發稿: 2020-02-10 09:24

【武漢肺炎】中國確診逾4萬•首都北京宣布封城 武漢疫情「十萬火急、絕地反擊」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 中國媒體今天(10日)報導，截至10日凌晨零時，中國已有超過4萬人確診武漢肺炎，死亡人數達908人，超過2002-2003年的SARS疫情。北京市新冠肺炎（武漢肺炎) 疫情防控工作領導小組辦公室，昨天(9日)宣布「封城」。

北京防控小組公告指出，由於即將迎來春運後返京人員流動高峰，疫情防控工作處於關鍵時期，為切實保障人民生命安全和健康，依據相關法律法規，進一步加強社區(村)疫情防控工作通告。

在此同時，武漢「封城」至10日為止已19天，中國媒體形容武漢「保衛戰」已到「絕地反擊」之時。疫情「十萬火急」。可以預料，這將是「艱難一役」。

北京最新宣布的「封城」具體措施包括：

一、嚴格居住社區(村)封閉式管理。

進一步嚴格社區(村)封閉管理，在出入口設置檢查點，居住人員和車輛憑證出入，進入人員必須佩戴口罩並進行體溫檢測。社區(村)傳播疫情時，視情況對住宅單元樓門、社區(村)等實行封閉式隔離。

二、嚴格核實登記社區(村)來往人員、車輛。

外來人員和車輛原則上不得進入社區(村)，情況特殊確需進入的，由管理人員做好登記備案。快遞、外賣等人員送至社區(村)指定區域，由客戶自行領取，設置指定區域應避免人群集聚。

三、嚴格抵京人員登記。

人員抵京當天應及時向居住地所在社區(村)報告健康情況，並配合完成個人資訊登記工作。隱瞞、緩報、謊報有關資訊或阻礙疫情防控工作人員履行職務的，依法依規追究責任。

四、嚴格重點人群的管理服務。

抵京前14日內，離開疫情高發地區或者有過疫情高發地區人員接觸史的人員，應按規定接受醫學觀察或者居家觀察，主動報告健康狀況，配合相關管理服務，一律不得外出；出現發熱症狀，應按規定及時就診排查。各街道(鄉鎮)和社區(村)要嚴格管理，並提供基本生活保障。

拒絕接受醫學觀察、居家觀察等防控措施，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法嚴肅處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

五、嚴格集中隔離。

對本市(北京) 新增並經衛生健康部門流行病學調查確認後的密切接觸者，原則上由各區負責實行集中隔離並進行醫學觀察。密切接觸者應主動配合醫學觀察，拒不配合的，由公安機關依法協助採取強制措施。

六、嚴格公共空間管理。

社區(村)非生活必需的文體活動室、娛樂室等公共場所一律關閉。街道(鄉鎮)、社區(村)、物業企業、產權單位要做好公共場所清潔消毒、垃圾分類處理、環境整治等工作。

機關事業單位辦公場所、園區、樓宇、企業等要加強體溫監測，認真篩查出現發熱症狀之人員，堅持「日報告」「零報告」制度。社區(村)內的裝修裝飾等工程一律停止，水電氣熱等工程施工單位、旅館等要配合社區(村)做好疫情防控工作。

七、嚴格管理出租房屋。

房屋租賃仲介企業或業主要明確防控責任人和連絡人，按照要求向社區(村)提供出租房屋和承租人動態資訊。對不報告租住房屋情況、不配合政府和社區(村)工作人員開展工作的，依法依規追究責任。

八、強化基本生活保障。

市場、菜店、超市、藥店等要合理安排營業時間，做好人員導流，強化風險管控。社區(村)要加強對老幼弱等群體的關注，做好服務保障。

九、強化全民防護意識。

居民要嚴格遵守在公共場所佩戴口罩的規定，減少外出活動，不參加聚會和集體活動。對不聽勸阻或引發矛盾衝突的，由公安機關依法嚴肅處理。