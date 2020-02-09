武漢肺炎烈士 李文亮之死激起中國言論自由洪流

（台灣英文新聞 / 綜合報導）武漢肺炎烈士之一，李文亮醫師之死，喚起了中國人民對言論自由的想望，然而儘管疫情失控，中共對自由的箝制，卻不容一絲差錯，據悉已有倡議人士遭到關切。

言論自由倡議，始於清大教授許章潤、北大教授張千帆、獨立學者笑蜀等多名學者所簽署的一封「致全國人民代表大會及常務委員會」公開信。信中痛批，世人對中國的恐懼超越了病毒的傳播速度，中國陷入前所未有的全球孤立。這一切都是放棄自由、壓制言論的代價，「中國模式正淪為泡沫」，政府防民之口重於防疫。

學者提出五大訴求：包括將2月6日訂為言論自由日（李文亮日）；要求落實憲法第35條賦予人民的言論自由權利；中國公民不再受國家機器威脅、結社與通信自由不再受侵害、社交媒體不再受審查與封禁；武漢與湖北人民獲得應有的公民權利；人大立即召開緊急會議，討論如何保障公民言論自由。

然而，中央社指出，網路上五大訴求相關文字，陸續在中共審查下被消失，轉發訴求的微信帳號也遭封號。參與言論自由連署的學者，也開始被安全單位關切與警告。

儘管如此，仍有其他自由派人士聲援言論自由活動，有人以「中國人權律師團」、「清華大學部分校友」名義提出主張，將2月6日訂為「全民真話日」。

另有廣州中山大學退休教授艾曉明等人提出的公開信「致全國人大、國務院並全國同胞書」。信中說道，「八人封口、九州閉戶、六畜不安、四鄰不寧。」若水淹到脖子了還不敢說話，民族還有什麼希望？該信也提出訴求，呼籲厚葬李文亮，勒石纪念；釋放思想政治犯；開放媒體自由報導與網絡言論自由；廣邀各界賢達參與國策會議。