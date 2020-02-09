週六限定！Saturday Night夜饗宴 義大利美味無限品嘗

位於台北美福大飯店四樓的GMT義大利餐廳自推出週末「都會舒活早午餐」以來廣受消費者喜愛，台北美福將都市特有的週末悠閒模式延伸至週六晚間推出「Saturday Night夜饗宴」，由義大利主廚Massimo Picci鎖定海鮮控及肉食族群設計出四款主菜供擇一享用，有主廚家鄉風味的「托斯卡尼燉煮綜合海鮮」、拿手料理「紅酒慢燉小牛膝佐牛肝蕈醬、黑松露搭配玉米糕」及不可錯過的「爐烤美國肋眼心牛排」等，除了可以挑選上述奢華的主餐一份外，還能享用以半自助式的方式品嘗無限供應的多道義式佳餚，從開胃的生菜沙拉到各式義大利鹹派、手作義大利麵等熱菜，以及精緻甜點等美饌，於簡約優雅的用餐空間，優雅享受餐桌上的義大利風情，專屬週六的義式半自助饗宴，每位2,080元+10%；週末「都會舒活早午餐」即日起同步換新菜，每位1,780元+10%，詳情及訂位請洽GMT義大利餐廳02-7722-3396。

週六夜饗宴 優雅享用餐桌上的義式風情

來自義大利的主廚Massimo Picci，擅長托斯卡尼田園料理，透過正統的義大利廚藝技巧，傳遞最地道的義大利美食珍饌。延續週末午間的半自助餐於週六晚間推出「Saturday Night夜饗宴」，義籍主廚精心挑選四道推薦主菜，讓賓客則一享用，首推其經典拿手菜「紅酒慢燉小牛膝佐牛肝蕈醬、黑松露搭配玉米糕」(OSSO BUCO)，選用膠質豐厚的小牛膝，將表面煎至金黃後靜置，將蔬菜、西芹、洋蔥及迷迭香、百里香等翻炒，再將小牛膝置於炒好的蔬菜上，加入紅酒煮至酒香四溢，最後加入以雞骨及多種蔬菜燉煮約四小時的高湯續煮約一個半小時，佐餐搭配的「玉米糕」為義大利歷史悠久的料理之一，可當作主食亦可作為甜點，充滿濃郁奶香及玉米香的玉米糕，口感黏稠滑順；另一款是牛肉控必點的「爐烤美國肋眼心牛排」，煎烤至外表焦香，一刀劃下顯露粉嫩肉質，鮮美肉汁流洩而出，讓肉食饕客意猶未盡；不食牛肉的賓客，可選擇健康少負擔的「爐烤豬里肌裹開心果及栗子」，外層包裹滿滿的開心果及栗子碎，經爐烤後香氣四溢，清爽鮮嫩；另有「托斯卡尼燉煮綜合海鮮」(CACCIUCCO)，以番茄、紅酒及辣椒等食材搭配花枝、鮮蝦、淡菜及章魚等海味，每一口飄散著浪漫國度的優雅氣息；週六限定的義式半自助饗宴，每位2,080元+10%，難得的休假日與好友們輕鬆享受異國料理。

開啟都市週末模式 慢享豐富義式早午餐

週六及週日午間限定的「都會舒活早午餐」，提供有多樣化的義式輕食及精選主菜，不僅讓賓客吃得精巧，對於喜愛的餐點更能無限品嚐享用！義式臘腸、挪威煙燻鮭魚及香味濃郁的各式起司，豐盛陳列於餐檯區。喜歡義大利麵的顧客，可品嚐主廚手工製作的義大利麵條，搭佐蔬菜青醬、培根番茄醬及水牛起司番茄醬等醬料(麵種及醬汁將不定期更換)，現點現做即刻品嘗！營養美味的義式烤時蔬，主廚以烘烤的料理方式呈現時蔬的自然鮮甜，僅以些許的鹽及香料調味，表皮酥脆的口感及濃郁的蔬果香氣，讓食材美味再升級。除了自助式義國料理，每位可品嚐主廚推薦的精選主菜五選一，「爐烤肋眼牛排佐牛肝蕈菇醬汁(4盎司)」選用美國Prime肋眼，香煎至5分熟，外表微帶焦香內部肉質鮮嫩，搭配特製的牛肝蕈菇醬汁，肉香鮮美，加價300元可升等至6盎司；「義式玉米糕佐南瓜及菊芋」，以義大利傳統主食「玉米糕」帶到台灣，由主廚細心慢煮而成的綿密玉米糕，搭配綿滑南瓜以及主廚家鄉托斯卡尼愛好的食材─菊芋，為一道美味與營養兼具的輕食主菜，亦適合茹素的賓客品嚐。此外，還有肉質鮮嫩，奶香馥郁的「嫩煎雞胸.羊奶起士醬汁及新鮮黑松露」、充滿大海鮮味的「地中海式鮮魚」及「爐烤豬里肌裹開心果及栗子」可供選擇。