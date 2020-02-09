戀戀情人節 台北福華多國美饌打動您的心

西洋情人節即將到來，還在煩惱情人節的甜蜜安排嗎?台北福華館內各餐廳推出專屬餐飲搶攻情人節商機！2/1-2/14「麗香苑」推出浪漫雙人餐精選碳烤美國肋眼牛排或碳烤綜合海鮮集搭配自助沙拉吧及精選法國紅酒雙人浪漫價NT$1,899，「花園大道」西式自助餐情人節當天晚餐消費更有機會抽中福華大飯店連鎖住宿券、現場提供愛心拍貼機，讓小倆口留下浪漫時刻共享情人甜蜜時光。還有「愛戀久久甜蜜加溫」一泊二食尊爵住房專案還享用花園大道自助式雙人晚餐，客房Mini bar和Happy hour隨意喝，隔天睡到下午自然醒，早鳥價只要NT$5,605絕對吃飽睡好超享受。

花園大道 麗香苑 愛戀久久自助晚宴

西式自助餐廳花園大道，陸海空食材多樣選擇！由師傅現切爐烤美國肋眼牛排和浸潤威士忌風格的美式燒烤豬肋排，還有現烤美國帶骨羊腿及紅醬焗烤明蝦，主廚私房菜更供應多元的美式料理，像是碳烤紐奧良鮭魚及紐奧良蟹肉餅外還有廣受好評的碳烤有機蔬菜、美式轟炸雞以及無負擔的各式主廚特製加州風格沙拉，搭配香濃甜美的夏威夷生魚拌飯Poke，而甜點區主攻美式經典派餅，每份都很實在，非常吸引甜點控。有黑櫻桃布丁派、胡桃派杏仁派、蘋果肉桂派、紅櫻桃派以及檸檬派與黃檸檬樂斯等派餅，雖不似法式甜點花俏繽紛，但就是澎湃且實吃。2/14「情人節」當天，凡晚餐時段用餐，更有機會抽中福華大飯店連鎖住宿券，共度專屬兩人甜蜜時刻，現場並有愛心拍貼機讓你無限閃拍曬恩愛。

以各國風尚料理廣受歡迎的麗香苑，情人節當日獻上精選碳烤美國肋眼牛排或是燒烤綜合海鮮集搭配晚餐沙拉吧無限享用及精選法國紅酒表愛意，雙人浪漫價只要NT$1,899，希望讓情人濃情蜜意之餘，又能精打細算省荷包。除了西式大餐外，也可試試創意情人節調酒，七賢吧2/1-2/14提供兩款甜蜜蜜限定調酒「浪漫洛神」(NT$399+10%)及「性感芭利思」(NT$399+10%)。「浪漫洛神」以純勁口感的Smirnoff斯美諾伏特加為底，調入法國MB水蜜桃香甜酒、檸檬汁及洛神花汁增添甜蜜尾韻富香氣，除了品嚐得到伏特加與水蜜桃調和酒香，還帶有清爽的水果風味；「性感芭利思」以層次豐富帶有多種細緻獨特香氣的Bacardi白蘭姆酒為基底、並使用草莓、野莓兩種香甜酒，再加入覆盆子果醬、檸檬汁及薄荷葉增添香氣，略帶香甜口感清爽，很適合與情人共享。

愛戀甜蜜蜜 點心坊情人節 浪漫限定「海洋之心」

喜愛甜點的饕客們，由甜點主廚精心推出別出心裁「海洋之心」以藍莓、黑醋栗果凍層層堆疊，再加上法式香草蛋糕與白巧克力慕斯製成蛋糕體，中間夾入以草莓、覆盆子及紅莓特調的野莓口味脆片增添口感，天然莓果酸中和白巧克力的醇甜，外層淋上瑞士白巧克力與藍色糖漿，交織為粼粼的波浪，與心型蛋糕共同譜出戀人特有的甜蜜愛戀！酸甜滋味幸福感瞬間爆開，細品中更能嚐出不同質地的巧克力所帶出滑順香甜口感。「海洋之心」四吋NT$ 520，分享甜蜜滋味更添恩愛，讓您的西洋情人節多一番新滋味。