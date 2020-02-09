武漢肺炎 輕症患者病情加劇原因揭露

（台灣英文新聞 / 綜合報導）武漢肺炎「吹哨者」李文亮醫師之死，中國全國上下哀痛逾恆，除了惋惜與悲憤，也令人納悶，正值青壯的身體，怎就不堪新型冠狀病毒的攻擊？專家指，「炎症風暴」恐怕就是導致患者多重器官衰竭不治的原因。

本次疫情爆發以來，死者多為年長、或伴有慢性病患者。然而，眼科醫師李文亮年僅34歲，香港死亡案例也不過39歲。中央社綜合中國媒體報導，部分肺炎病患初期症狀並不凶險，後期卻突然加劇，根據上海市中山醫院重症醫學科副主任鍾鳴說法，很有可能是出現了炎症風暴。

赴湖北馳援的河南省醫療隊組長、鄭州大學第二附屬醫院呼吸內科副主任周正也指出，此一狀況意味，患者的感染激發了身體免疫系統的過度反應。人體的免疫反應，正常情況下是保護，但過度活動則會造成器官損傷，危害心臟、腎臟、肝臟等。

他進一步說明，人體遭受感染後，白血球與淋巴球在殺死病灶細菌或病毒的同時，會釋放炎症介質。適度釋放是正常反應，但若過度釋放，則會傷及正常細胞。

根據周正，進入炎症風暴的患者，往往會出現呼吸加快、神智不清、血氧飽和度下降、凝血功能異常、尿液減少、轉氨酶升高等症狀，導致各個臟器開始衰竭。因此一旦進入此一狀態，恐怕就難以回天。