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美國國務卿示警 中國對美各州指手畫腳、打壓台灣

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/09 15:09
美國國務卿蓬佩奧（美聯社）

美國國務卿蓬佩奧（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今（9）日在華府一場演說中，罕見呼籲各州州長當心中國滲透，並應起而對抗北京的施壓行徑，包括對台灣的種種打壓。

美聯社報導，蓬佩奧在演說中警告，中國對美戰略已從中央擴大到地方，方式也更系統化。至少有一個以上的智庫，對美國50州州長的性格、特質、對中國態度等，進行深入分析研究。據他所言，每位州長都被貼上了標籤，包括「對中友善、強硬派、立場模糊」等。

蓬佩奧嚴正呼籲，各州州長必須正視北京的干預行動以及各項投資計畫，否則恐傷及各州、甚至國家利益。美國政治新聞網站Politico報導，蓬佩奧除了重申孔子學院的思想滲透威脅，也要求各州切勿貿然與中方簽署協議，以免吃虧、遭人利用。

根據中央社，蓬佩奧特別提到，台灣已成中共對美國地方政府指手畫腳的一大目標。去年密西西比州州長就遭威脅，若膽敢訪問台灣，中國不惜取消對該州的投資計畫。蓬佩奧更表示，上個月台灣總統蔡英文連任成功後，中國也透過外交途徑，施壓各州政府，不得致電恭賀其當選。尤有甚者，連一場芝加哥高中的氣候研討會，都在中共施壓下，被迫取消對台灣代表的邀請。

蓬佩奧指出，針對中共對美國各州政府的滲透與干預，川普政府已了然於心，並積極反制，而其中一項作為，就是強化台美關係，在國際舞台上極力傳達台灣是美國重要夥伴的信息。
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