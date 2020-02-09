屏縣辦義剪情暨防疫宣導 元宵送溫馨暖心外籍移工

為宣導嚴重特殊傳染疾病防疫措施，屏東縣政府結合移民署國境事務隊及專勤隊、屏東縣服務站和東港區漁會，於8日在新園鄉進海宮廣場共同舉辦外籍移工「元宵送暖心‧溫馨義剪情暨防疫宣導」活動，吸引了近200名外籍漁工朋友踴躍參與，漁業署、東港區漁會及移民署長官皆親自到現場，感謝漁工們對漁業界的奉獻。



活動中屏縣理髮業職業工會響應帶領會員提供免費剪髮服務；並特邀新園鄉衛生所提供測量耳溫、血壓、視力等簡易健康諮詢，同時現場宣導如何預防武漢病毒的侵襲。移民署屏縣服務站、專勤隊準備了冬季禦寒二手衣物，供來自東南亞的朋友們索取，減少因氣候環境差異而引起身體不適；東港區漁會林漢丑總幹事準備了元宵湯圓，給現場參與者品嚐暖暖心，讓這些離鄉背井的漁工朋友們倍感溫馨。



移民署屏東縣服務站主任謝明福表示，外籍漁工朋友們遠渡重洋到臺灣打拼，工作非常辛勞，為我國漁業發展貢獻良多。近日幾波寒流強襲下，讓本轄外籍漁工們感受到臺灣的「溫暖」。移民署平時就很關心外籍朋友在臺生活的適應情形，本次結合公、私部門資源，透過提供熱飲、理髮服務、簡易健檢及發放禦寒衣物等關懷行動，藉此活動將溫暖蔓延至外籍漁工心靈上，營造出一個祥和、友善的移民社會。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)