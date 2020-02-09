【與美唱反調】俄羅斯外長：譴責美國干涉委內瑞拉內政

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 委內瑞拉與美國的關係正處於冰凍狀態，俄國卻在此時向委內瑞拉伸出橄欖枝，挑在這時派外交部長與委國總統馬杜洛(Nicolás Maduro)在委國首都見面，以表達對他的支持。

7日美國指控委國的國營航空公司委內瑞拉聯合航空(Conviasa)，是「載運貪腐官僚全球移動」的公司，對其祭出制裁。美國支持的反對派領袖瓜伊多(Juan Guaidó) 則在去(2019)年委內瑞拉街頭爆發多次遊行示威後，自行宣布擔任委國的過渡總統，導致委國總統鬧雙胞。

訪問委內瑞拉期間，俄國外長拉夫洛夫指出，俄國堅定的支持馬杜洛持續統治委國。儘管面對非法的制裁行為，雙方仍同意持續加深兩國間的經濟活動與商業行為，並將擴大投資領域。

俄國認為能源、自然資源與工業等領域具有可發展的潛力，詳細內容會在馬杜洛於五月訪莫斯科時敲定。

事實上，在面對西方各國的壓力時，俄國一直是現任總統馬杜洛最堅定的盟友，除持續支持委國必須的石化產業外，還借給馬杜洛數十億美元的資金，並協助其保持軍事實力。

拉夫洛夫同時也說，俄國無法接受任何以外力迫使馬杜洛總統下台的舉動，並對美國與其盟邦干涉委國內政的非法行為表達不滿。