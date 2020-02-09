2/13-2/16幸福加價入住美福只要2,020元！！

哥倫比亞作家馬奎斯的經典文學作品：《愛在瘟疫蔓延時》，闡述亂世中的無可奈何以及對愛情的執念，這個二月恐懼在人們心中來得又急又強，防疫絕對刻不容緩，但生命如此脆弱，又怎麼能不即時說愛？台北美福為了情到深處的愛侶們，準備了最完善的示愛A計畫，GMT義大利餐廳於2月13日至2月16日推出，以五星飯店的食品安全規格和義籍主廚精心設計的「摯愛」情人節晚間套餐，每位2,680元+10%，主菜提供美國Prime 老饕牛排以及嫩煎紅鯔魚兩種選擇，凡點選兩套套餐，飯店準備兩款超值加價禮物，分別是以520元加價購入愛戀手工巧克力禮盒（原價1,080元），或是以超殺的優惠價2,020元加價入住15坪寬敞空間的行政客房(不含早餐)。

此外，為了消費者的健康無慮，台北美福除了加強館內外上下的清掃工作之外，更另外使用經SGS及QPS等認證的 AQUECARE 滅菌機消毒，無論是入住客房還是至館內各餐廳用餐，都能自在安心地體驗五星飯店的服務品質與餐點水準。台北美福也為了要提倡愛要及時的觀念，在官方Instagram上推出《情侶閃瞎眼》活動，2月7日起至2月11日前，凡於個人IG限時動態(帳號需設公開)上傳一張你與愛人共同放閃的照片，追蹤並標記@grandmayfull，就有機會獲得GMT義大利餐廳「摯愛」情人節晚間套餐兩套！詳情請洽02-7722-3396 GMT義大利餐廳。

以嚴謹的態度對待館內餐廳的食品安全衛生，無論是食品的來源及存放、服務人員的自主管理，以及餐點的風味和擺盤，台北美福在軟硬體方面都是用最高標準來看待；而為了呈現最忠實的義式風情，GMT義大利餐廳的義大利籍主廚Massimo Picci把愛情的美好形象完美復刻於餐盤之上。於2月13日至2月16日晚餐期間推出「摯愛情人節套餐」，每位2,680元+10%，前菜獻上以紅粉醬汁搭配輕煎北海道干貝，沙拉則打造香草杏仁紅蝦沙拉，以及呈現厚實口感的野菇卡布奇諾濃湯，主食則以手工自製的義大利麵淋上選用日本海膽熬製的醬汁；主菜則提供：美國Prime 老饕牛排佐牛骨髓醬汁及野莓，或嫩煎紅鯔魚佐番茄檸檬醬汁及菠菜泡泡，海陸兩種選擇，最後再以別出心裁的情人節限定甜點收尾，為情人節畫下完美的句點。

為了讓戀人能夠延續羅曼蒂克的氛圍，凡點用兩套「摯愛情人節套餐」即可以2,020元入住定價14,000元的行政客房，Check in後即可至戶外的恆溫游泳池，和另一半享受冬日的午後暖陽，或者分別到沐三溫暖體驗身心靈的全面放鬆，短暫的別離讓人更期待晚上的燭光晚餐，餐後可以悠閒地回到客房內，挑高3.4公尺、以及寬廣的落地窗，在15坪的寬敞空間更顯愜意高雅，選用百年傳奇品牌美國Simmons客製化獨立筒床墊，和義大利Rivolta Carmignani獨家訂製的純棉寢具用品，讓今夜更為彌足珍貴。