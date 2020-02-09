四喜湯圓滿口溫暖好滋味 創新口味品嚐手上真功夫

今年適逢暖冬，雖然天氣一陣冷一陣熱，但元宵節吃湯圓的習俗可不能少，台北福華大飯店即日起至元宵節（2/8），供應酒釀湯圓外帶每盒12顆（4種口味/各3顆）售價380元，並附贈酒釀以精緻禮盒包裝，送禮自用兩相宜。外帶買5盒送1盒，大量訂購折扣最低可享7折！（盒數折扣、信用卡，優惠僅能擇一使用）。

四喜湯圓大走健康風，反應在銷售數字，元宵節檔期，飯店一天能賣出近500顆湯圓，相較平日的200顆，業績成長將快一倍，尤其特殊口味銷量更受歡迎。

不過今年不只是傳統的芝麻湯圓受歡迎，台北福華大飯店「江南春」推出創新特殊口味，別於往年廣受好評的酒釀湯圓，像是火龍果花生、抹茶白芝麻、南瓜黑芝麻及原味黑芝麻等四種風味，以紅、綠、黃和白色外皮相呼應，融合了傳統及創新的「四喜湯圓」，正好冷氣團來襲來碗暖呼呼、不甜膩的湯圓是件再舒服不過的事，每一口都是養生的好味道。

江南春主廚劉宜嘉表示，養生酒釀湯圓以獨家配方純手工製作，即使放入冷凍庫中，外皮也不會龜裂，煮湯圓時更能保持完整外，完美呈現湯圓的美味，另也因應現代人飲食型態重視樂活，湯圓糖份降低了20%，口感不甜膩，熱量也比傳統湯圓更低，符合現代人樂活、健康的飲食取向。並也指出，以點心的專業角度來說，江南春酒釀湯圓是道地的「寧波湯糰」。湯圓、湯糰、元宵的區別則是「搓湯圓、包湯糰、滾元宵」，湯圓是沒有包餡，以手搓揉製成；湯糰有包餡料，手工包餡後搓圓；元宵則是以竹簍框一層層滾製而成。由此可見，手法搓揉以及包餡的細膩度決定了湯糰的完美與否，而口感滑溜細緻的福華酒釀湯圓，更是其中的經典之作。

台北福華酒釀湯圓每顆都是老師傅純手工製作，堅持使用天然食材，不添加色素及防腐劑，外皮香Q滑嫩，一口咬下，內餡的黑芝麻或白芝麻緩緩流出，口感綿密。而湯頭中添加的酒釀，搭配上少許的蛋花，酸甜清爽的好口感，不但滿足了味蕾，也讓身心在寒冷的冬天中，增添了一絲暖意。訂購專線：02 2326 7420江南春