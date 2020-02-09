2020醫療保健指數排名　台灣再度蟬聯第一名

根據全球資料庫網站Numbeo資訊，2020醫療保健指數排行榜，台灣以86.71分排名第1。（圖取自Numbeo網頁numbeo.com）... 根據全球資料庫網站Numbeo資訊，2020醫療保健指數排行榜，台灣以86.71分排名第1。（圖取自Numbeo網頁numbeo.com）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）根據全球資料庫網站Numbeo資訊，2020醫療保健指數（Health Care Index）排行榜，台灣以86.71分蟬聯第1，南韓81.97分第2，日本81.14分第3，墊底的則是委內瑞拉，以39.66分排第93。

根據Numbeo指出，本次調查是根據先前36個月的數據，將醫療保健系統、醫療人員、設備、費用等進行整體質量的評估。

Numbeo去年的數據台灣也排第1，分數86.22，今年則以86.71分再度蟬聯第1。

今年第 2 名與第 3 名分別為南韓 81.97 分和日本 81.14 分。而排名第 4、5的則是歐洲國家，分別為丹麥和法國。

第6 至 10 名則依序為西班牙、奧地利、泰國、澳洲與芬蘭。至於中國排名在第 47，分數為 64.48。

全球墊底的是委內瑞拉，以 39.66 分排第 93 名，落後伊拉克的 41.36 分。

若以區域來分，亞洲前3名依舊是台灣、南韓和日本，香港14，中國16。

亞洲區倒數3名為伊拉克、孟加拉和亞塞拜然。

美洲國家方面，加拿大以71.58最優，接著依序為厄瓜多和墨西哥，美國僅排第4。

歐洲國家前5名依序為丹麥、法國、西班牙、奧地利和芬蘭；匈牙利墊底。