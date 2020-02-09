抗武漢肺炎民間瘋搶酒精　台酒台糖增開逾800萬瓶產能

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）2019新型冠狀病毒肺炎在全球肆虐，造人人心惶惶，民眾搶買酒精，為解決一瓶難求情形，行政院指示台酒、台糖，增產75度平價防疫酒精，首批以330至350ml小瓶規格為主，規劃總產量逾800萬瓶，下週民眾就可陸續買到。

武漢肺炎傳染途徑除了飛沫，還包括接觸傳染，不僅口罩成為人人搶買的防疫物資，進入公共營業場所、辦公室及家中消毒用的酒精，也變得一瓶難求。

中央社引述台酒公司主管說法，為進一步支應防疫所需，月初已提供原料，委外請外面廠商趕製75度防疫酒精，數量為500ml的1萬打、60ml的1萬打，但預計要3月初才能完成。

為解決眼前緊迫的消毒酒精需求，行政院本週指示台酒及台糖公司，在既有95度酒精產線外，增加生產免稀釋的75度防疫酒精。台糖主管表示，生產10瓶95度酒精的原料，稀釋為75度酒精後，產量可增加至13至15瓶，不僅可少掉稀釋的步驟，也可釋出更多數量，讓更多民眾買到。

中央社報導，台酒主管表示，在產能方面，已緊急備料、申請新增產製75度酒精的執照，從過去有生產酒精產品經驗的屏東酒廠開始生產，之後台中、花蓮及宜蘭酒廠也將加開75度酒精產線，嘉義酒廠視情形也可能投入。

台酒主管說，原本規劃生產600ml大瓶75度防疫酒精，但考量想讓更多民眾買到，因此改生產330ml、100ml及60ml小瓶裝規模，目前已備好800萬空瓶備戰，首批將以330ml為主，屏東酒廠預計10日可率先出貨，每天產能2000至3000打，2月中旬各廠區全面生產鋪貨。

台酒主管表示，目前產製酒精原料相當充足，請民眾安心；民眾可在全台台酒營業所、展售中心買到小瓶75度酒精，也歡迎藥妝店、藥局來訂購，目前每人限購2瓶，之後會再視產量及銷售情形調整。

台糖方面則表示，由於目前只有一條95度酒精產線，可能考慮委外找專業廠商幫忙生產75度酒精，第一批規劃生產20萬至30萬瓶，若原料來源充足，會再增加產能；規格一樣是以350ml左右的小瓶裝為主，預計2月下旬陸續上市。

台糖主管強調，不論台糖、台酒，75度防疫酒精產品都會走平價路線，不會哄抬價格，也會持續趕工生產，民眾可安心，呼籲大眾勿囤貨，家庭成員間可先分享使用，以讓更多人能買到酒精。