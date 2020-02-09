泰軍人濫射增至21死 路透：濫射槍手遭擊斃

一名泰國軍人8日下午在泰國東北部呵叻府開槍濫射，造成至少20人死亡和31人受傷，至少10名傷者性命垂危。據外電報導，該名開槍軍人今（9）日已被維安部隊擊斃。

美聯社報導，泰國國防部發言人孔齊（Kongcheep Tantrawanich）中將表示，在呵叻市（Nakhon Ratchasima）Terminal 21 Korat購物中心行凶的槍手是士官長賈克潘（Jakrapanth Thomma）。

警方表示，軍警已掌控那座購物中心，阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，不會再有其他屍體留在裡頭了。但阿努廷又說，「我們不曉得是否還有任何其他傷者或死者。」

阿努廷說，有一名醫生於協助傷者時不幸中彈。

警方形容，槍手是被土地糾紛激怒的一名軍人，根據泰叻電視台（Thai Rath TV）播出的監視攝影機畫面，他似乎持一把步槍犯案。泰叻電視台報導稱，開槍濫射於8日下午約3時30分展開。

在午夜前不久，警方宣布，他們已掌控呵叻出事的整座購物中心，但犯案槍手仍躲在裡頭。今天凌晨3時前不久，購物中心內傳出槍聲。

路透社報導，泰國軍警消息來源表示，維安部隊今天擊斃一名在購物中心內濫殺、造成至少21死的士兵。