2020台灣燈會在台中登場　首度結合台、法科技與藝術

2020台灣燈會8日登場, 主燈光之樹燈光秀相當吸睛 (中央社) 2020台灣燈會8日登場, 主燈光之樹燈光秀相當吸睛 (中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2020台灣燈會今(8日)晚在台中登場，三大展場共23個燈區，各具特色，軍事燈區展示戰車，動物狂歡嘉年華有超過百組動物造型花燈，更有森林機械巨獸、無人機展出，活動結合科技，內容精采。

其中，科技展演燈區─永晝島燈區環繞「聆聽花開─永晝心」展演的「聲林花世界」，結合台灣光影科技和環境劇場的科技軟實力，與法國知名超大機械巨獸科技馬戲秀的「森林夢奇地」兩區域為主，由台、法科技與藝術首度合作，展現台灣限定的科技展演秀技術。

中央社報導，無人機展演方面，在台灣燈會開、閉幕時出動800台助陣，燈會期間500台配合展演，以「2020台灣燈會在台中」圖樣做開場，再轉變成專屬台中的「駿馬奔騰在馬場」、「舊山線鐵道后豐鐵馬道」及「百年古蹟湖心亭」，台中的特色小吃「珍珠奶茶」動畫及年節特色圖騰呈現在空中。

至於動物狂歡嘉年華燈區，規劃「勇闖侏儸紀」、「海底世界」、「熱情沙漠」等12大主題，133組立體動物花燈，包括會動的史前恐龍、戴上華麗面具的獅王眾獸、超人氣狐獴變身性感肚皮舞孃。燈會期間晚間6時起，每半小時進行動態燈光展演，彷彿動物都活起來了。

2020台灣燈會8日晚間登場，位於台中后里馬場園區的「動物狂歡嘉年華」燈區的造型花燈相當亮眼。中央社

軍事燈區，在入口處有Q版小兵敬禮迎接參訪民眾，園區內有壯觀的M41D戰車、M42雙管防空砲車、騰雲無人機及代表空軍意象與海軍意象的「星空翱翔」、「乘風破浪」迷彩燈組。主燈以陸軍為主題，Q版大頭兵擺動雙手、轉動頭部，充滿趣味。

「環•台中光影燈區」（此區須全程配戴口罩）近30台高流明度的投影機，投射出9米高的巨幅無邊界聲光投影，面積將近1000平方公尺。主題場景設計「環台中四部曲」，包括「山櫻花之森」、「綺福光廊」、「記憶山海屯城」、「璀璨台中」，呈現台中歷史、人文、環境變遷，讓民眾身歷其境。

寶島炫光巡邏隊新媒體藝術策劃團隊「噪咖事務所」，結合藝術與科技，打造包括蝴蝶珍奶車、鐵馬奇雞車、羊來了草莓車、狼來了楊桃車等7大主題組成夜光遊行車「寶島炫光巡邏隊」，燈會期間每天下午3時及5時進行踩街遊行。

好市共榮融合各城市特色展出台中市、桃園市、新竹縣、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣的特色花燈，打造寶島燈光樂園，燈區入口的「寶島發光」花燈更融合參展縣市代表花卉，由6米高的三層花台支撐台灣意象，現場還有不同縣市的特色燈組，讓民眾前來感受各地文化與歷史。

此外，好神宗教燈區后里森林園區規劃有「好神宗教燈區」，台中市府與宗教團體協力，打造10個不同宗教特色的小燈區，現場還有民俗藝術表演及擲筊、求籤等活動，展現台中多元宗教特色。

「璀璨29花燈車燈區｣，為台中29個行政區打造專屬在地特色花燈車，結合每區特色如宗教信仰、歷史建築、農特產品與觀光景點等，呈現獨特在地特色。