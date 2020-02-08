炸寒單陣頭繞境　台東慶元宵炮聲不絕於耳

8日上午邯鄲堂的肉身邯鄲爺，率先在台東市志航路開炸，吸引數百遊客圍觀。中央社 8日上午邯鄲堂的肉身邯鄲爺，率先在台東市志航路開炸，吸引數百遊客圍觀。中央社

台東慶元宵重頭戲: 炮炸寒單爺，8日上午10時登場，邯鄲堂特別安排雙人邯鄲，吸引數百名遊客圍觀。中央社 台東慶元宵重頭戲: 炮炸寒單爺，8日上午10時登場，邯鄲堂特別安排雙人邯鄲，吸引數百名遊客圍觀。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）慶元宵，炮炸寒單和陣頭繞境，台東市區一早炮聲此起彼落、煙霧瀰漫，相當熱鬧。今年台東玄武堂和邯鄲堂的炮炸肉身寒單爺，總計超過20場。

相傳過去炸寒單有驅除瘟神之意，台東市長張國洲日前表示，希望能藉炸寒單，驅趕武漢肺炎這個瘟神。

今天(8日) 清晨，台東市區就響起鞭炮聲，從鄉下到台東市區的陣頭已經開始到宮廟、商家祈福，為下午的陣頭繞境熱身。上午10時，邯鄲堂的肉身邯鄲爺，率先在台東市志航路開炸，吸引數百名遊客圍觀。

中央社引述邯鄲堂人員表示，不管是寒單、韓單或是邯鄲堂的炸邯鄲，都「系出同門」，只要這項台東特有的地方民俗能持續傳承，發揚光大，即是所有信眾的共同心願。

另外由天后宮及豐安宮主辦的陣頭、神明繞境祈福活動，早上陸續登場，台東市忠合宮十家將、天官堂三太子及七爺和八爺、南清宮宋江陣、玉奉宮家將及九天玄女，繞境前到台東市公所，進行元宵節民俗活動淨化祈福儀式。

往年陣頭繞境都免不了發生大小規模的宮廟衝突，一早台東縣警局的快打部隊就在市區巡邏。台東分局刑警隊長許建坤表示，刑法第149條及第150條規定，在公眾場所滋事者，最重處5年有期徒刑。而已受解散命令3次以上而不解散者，在場助勢之人可處6月以下有期徒刑；首謀者最重可處3年有期徒刑。