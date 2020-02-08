三大訴求缺一不可！14萬醫護連署「拒絕人情包機」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）本次武漢撤僑回台包機旅客名單引發極大爭議，醫師吳欣岱昨日發起連署，並提出三大訴求，包括「拒絕人情包機」、「我方主導包機回台人員名單」以及「謹慎評估我國醫療能量」，直至今（08）日已獲得超過14萬名醫護人員響應。

由醫師吳欣岱發起的「醫療人員連署支持政府堅守防疫底線」連署中提到，由於我國負壓隔離病床僅有1100床，隔離收容所也嚴重不足的情況下，不能再增加醫療系統的壓力。

《自由》報導，吳欣岱表示，台灣醫事人員約33萬人，截至今日下午4點，已突破14萬人次連署。過去幾天以來，醫護人員與全國民眾翹首以盼歸來的200多名同胞回國，然而本次從武漢返台的包機卻驚現「買辦、喬名單」等極大爭議，甚至出現1例確診新型冠狀病毒肺炎個案，令人擔心。

吳欣岱說，任由中國當局及兩岸買辦居中做人情，對我國防疫有弊無害。

本次連署，是希望政府能在以下三點皆達成的狀況下，政府才考慮讓更多班機返台，盼一起守護台灣珍貴的醫療資源。

醫護連署訴求三大點:

1. 由台灣政府主導實際登機人員，並以有緊急需要之國民為優先。

2. 必須由本國防疫人員陪同，在飛機上做好防護，來台務必配合隔離及篩檢。

3.不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批再開放下一批。

共同發起之公民組織：（依響應順序排列）

嘉義市照顧服務員職業工會、台灣綠黨召集人新竹縣議員余筱菁、舊港文史教育工作室、世界台灣同鄉會聯合會 WFTA、李江卻台語文教基金會、新竹縣兒童人權友善教育促進會、台灣百合工作室、新竹市母語推廣協會、台灣雅歌合唱團、鳳岡囡仔工作室、嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會、台灣公義會、光合教育工作室、打狗亂歌團、新北市愛護大文山發展協會、板樹親子團、鳳崎步道生態保育協會、台灣美好，美好台灣、花蓮縣鄉村社區大學發展協會、彰化縣和線伸青少年關懷協會、台北水噹噹姊妹聯盟、中華民國設計師協會、屏東環保聯盟、全國中學學生權益研究會、淡水藝文聚落工作室、台灣南社、臺北市大安區六張犁社區發展協會、東吳難容社、台中狗尾巴共學團、文山親子共學共玩、好民文化協會、公民除銹工程、士林歡樂跑、港都電台、彰化同志行動連線、行走的故事詩/yanwu、社團法人花蓮縣婦女公共事務發展協會、中華民國寶貝花園母乳推廣協會、北護連儂牆、社團法人台灣租賃住宅市場發展及管理協會、台北市動物生命教育推廣協會、公投護台灣聯盟、花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會、台中市醫療器材商業同業公會、北極星童軍團、社團法人台灣也思服務學習協會、基隆市雨港曙光發展協會、社團法人台灣南方社會力聯盟、台灣曾心為你社會服務協會