新南向外交小尖兵馬不停蹄 奧克蘭站交流成果豐碩

第18屆「外交小尖兵」全團一行18人於2月6日抵達奧克蘭，展開為期4天之參訪學習之旅，在駐奧克蘭辦事處的安排下，全團師生7日上午前往奧克蘭知名高中Westlake Boy’s HighSchool與當地學生交流，隨後拜會奧克蘭市政府、聖約翰(St. John)醫療救護慈善機構、參訪本地最大華文媒體─中華電視網(WTV)並接受節目專訪，充分展現臺灣年輕學子多元才華與迎向國際的自信。

奧克蘭市政府由市議員Paul Young及Josephine Bartley出面接待。Paul Young為臺灣移民，是奧克蘭首位臺裔民意代表，而Josephine Bartley為薩摩亞裔，兩年前參加外交部亞太精英班曾訪問臺灣，對臺灣印象深刻。兩位議員熱烈歡迎小尖兵一行來訪，並與訪團成員分享從政經驗及說明奧克蘭的市政發展與規劃。

7日下午小尖兵一行也拜會駐奧克蘭辦事處。劉永健處長親自接待，並與青年學生座談，說明政府新南向政策內容，以及臺紐雙邊關係與雙方近期重要交流活動。小尖兵成員也對駐外人員工作、生活感到好奇詢問，劉處長以親身經歷說明外，並鼓勵來訪之優秀青年投身有意義的外交工作，接受駐外工作的挑戰。

本屆「外交小尖兵」由外交部參事吳文齡擔任團長，團員包括桃園市武陵高中、彰化市精誠高中及高雄市道明中學的學生及指導老師。訪團行程涵蓋印尼雅加達及紐西蘭威靈頓，奧克蘭為海外行程之最後一站，8號將驅車前往Rotoura參訪，預計9號晚間從奧克蘭搭機返國。（新聞轉載自新住民全球新聞網）