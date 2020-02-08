美日公民武漢肺炎死亡首例 均在武漢不治

美國大使館今天表示，一名美國公民在中國湖北省武漢市死於2019新型冠狀病毒，這應是第一起美國人感染武漢肺炎死亡病例。目前武漢肺炎死亡案例都集中在中國（已知723例），香港及菲律賓各一例。

「紐約時報」報導，這名美國公民是在6日過世，目前沒有太多資訊可取得。美國駐北京大使館說，此人年約60歲。

大使館發言人向法新社表示：「我們可以證實，一名確診感染新型冠狀病毒的60歲美國公民，2月6日在中國武漢市的醫院過世。」發言人沒有透露此人的性別。

發言人說：「我們向失去親人的家屬致上最誠摯的慰問。基於對死者家屬隱私的尊重，我們不會再發表評論。」

俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情延燒，在中國造成700多人喪命，3萬4000多人確診。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1090208

日男子疑染新型冠狀病毒 病逝武漢醫院

一名60多歲在武漢的日本男子疑似感染武漢肺炎，在當地住院治療幾天後今天病逝。醫院對他進行治療及檢驗，仍無法判斷他是否感染武漢肺炎，僅寫他死於「病毒性肺炎」。

日本放送協會（NHK）報導，日本外務省表示，一名60多歲的日本男性1月16日在武漢，他當時因有發燒症狀，幾天後住院治療。

日本政府表示，1月28日收到武漢的醫院通知這名日本男子感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的「可能性」很高，但重新檢查的結果卻很難判斷。這名日本男子今天病逝。

報導說，治療這名男子的武漢當地醫院僅在相關文件中寫他的死因是「病毒性肺炎」，究竟他是否因感染武漢肺炎才致死，醫院的醫師無法判斷。

日本政府對於這名日本男子的死亡表達哀悼之意，並表示會持續透過日本在當地的大使館與這名男子的家人密切聯絡，提供支援。

日本東北醫科藥科大學教授賀來滿夫分析，在疫情持續擴大的武漢，可能因為大量患者到醫院就診，導致重症病患難獲得充分照顧；在醫療體制較完善的日本，重症病患的風險應該是比武漢低，希望日本民眾在聽到這則噩耗後能冷靜以對。