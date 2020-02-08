防範新型肺炎 香港推行訪港遊客強制居家隔離

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）為了防範傳染，香港政府正式規定，任何從中國本土抵達的人都需要進行為期兩週的強制隔離，遊客必須在飯店房間中自我隔離，或是前往政府指定的疾病管制中心報到，香港本地居民則應在家自主管理。

消息一出，成千上萬的遊客在對岸的深圳港口排隊，以搶在週五午夜規定生效前入港，不過直至今(8)日為止，只有一小部分的人得以成功入關，大部分的人仍然被拒於門外，日後進入香港仍須遵守居家隔離的相關規範，任何違規者都將面臨罰鍰與拘禁。

新型肺炎爆發後，香港政府原本表示將接納來自中國本土的患者並提供醫療服務，然而，隨著香港的感染者數字來到26人並有一人喪生後，香港政府才開始研議進行管理，同一時間中國的感染人數已經突破3.4萬人，死亡人數則超過了700人。

香港目前已累積26例並持續出現社區感染情況，醫護工會「醫管局員工陣線」5日起發動罷工得到數千名醫護響應，但未獲港府回應。

中國國家主席習近平向美國總統川普承諾，中國有自信且有能力可以控制疫情，在北京，當局禁止生日派對之類的團體活動，杭州與南昌等大城市限制一天內一個家庭可以離家的人數，湖北省的部分地區則關閉電梯以降低居民移動的意願。

現階段，除了中國之外，全球至少25個國家已經確診約270個病例，一名菲律賓的患者被證實死亡，美日皆有公民在中國境內病發後死亡，赤道幾內亞的總統宣布將捐贈200萬美元給中國，以示善盡中國「姊妹之邦」的友好責任。