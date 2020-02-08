成都、深圳一線大城相繼封城 「要不要復工」讓中國網民吵翻

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸失控，繼昨（08）日廣州市宣佈「封鎖式管理」後，一線經濟大城深圳、成都、天津也宣佈封閉，人員需憑證出入。隨著2月10日開工日到來，民眾對於中國政府朝令夕改的不滿情緒也逐漸高漲。

人口超過千萬的深圳市，繼廣州封城之後，昨夜晚間宣佈，8日起實行「圍合封閉式管理」，對所有小區出入口設立檢查，出入需量體溫、外來車輛與人員一律不得進入小區、目前仍在湖北的小區住戶，通知將暫不返回深圳、出現確診病例的社區樓一律實行14天的硬性隔離、非涉及民眾生活必需的社區公共場所一律關閉，停止舉辦一切聚集性活動。

此消息一出，深圳民眾倉皇逃往香港，深圳口岸出現大批人潮，讓計程車應接不暇。

此外，古來有「天府之國」美名的成都市昨日也宣佈進行封閉式管理，人員出入小區應持有效證件，並測量體溫、外賣及快遞實行無接觸配送、社區內工程暫緩施工等。

受到新型冠狀病毒肺炎影響，中國國務院宣佈延長春節假期，許多公司行號紛紛將復工日訂為2月10日。

隨著各大城市相繼進入「封閉性管理」階段，許多中國民眾開始對於是否要去上班而感到焦躁不安。

在成都市政府微博上，許多中國網民抱怨「一會喊封閉式小區，一邊喊復工！到底哪個說了算」「沒搞懂。到底是讓上班不讓...一會兒合理安排時間、一會兒持證上崗（班）」「這叫上面的人放出了話自己收不回了，自相矛盾」

「10號開始上班，大家出門交叉感染一整天，再回小區內傳播病毒，封不封閉小區並沒得影響，不上班才是有效阻止傳播的途徑」

有網友一針見血地表示「如此倉促，很多企業提交復工申請，卻只准備了應對政府檢查的防疫物資。根本不能滿足員工的防疫要求，還一味的強制員工返工上班，無疑會增大疫情防止的速度。」

《希望之聲》報導，疫情逐漸失控，超過80個中國城市進入不同程度的封鎖，湖北、遼寧、江西3省更是全省進入封省狀態，高達4億人口被要求不要出門。封城地區主要集中在經濟高度發展城市，包括天津、廣州、以及深圳等。

《大紀元》報導，由中國科學院主導的《中國科學報》近日出版的一份「中國城市疫情危險係數排名」中，北京被排在首位，其次才是武漢、廣州以及重慶。顯見經濟活躍率與人流而產生的交叉感染，讓中國當局在對抗疫情部分面臨更加險峻的挑戰。