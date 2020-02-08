（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）鑽石公主號郵輪武漢肺炎確診人數達64例，台北101今天(8日) 表示，36位鑽石公主號成員，在1月31日到訪101觀景台，經工作人員透過儀器檢測體溫，確認造訪團員均無發燒症狀。

鑽石公主號郵輪因為受武漢肺炎疫情影響，船上3000多人無法下船，目前於日本橫濱外海的船上隔離。

中央社引述台北101指出，鑽石公主號有34位遊客加上2位導遊，在1月31日到訪台北101觀景台，來訪時間為上午9時至10時30分間。

遊客進入台北101觀景台前，工作人員會透過紅外線熱顯像儀和額溫槍監測體溫，確認鑽石公主號團員均無發燒症狀，且所有第一線服務人員皆配戴口罩，消弭病毒傳播機會。

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如果你的手機無法直接點開網址，請點這邊：http://bit.ly/2SpSxeT (「鑽石公主號」遊客1/31 入境台灣，曾造訪之景點地圖)

以上資料來源: 衛福部臉書

不過，因應疫情指揮中心昨天(8日) 發布警訊，台北101說，請1月31日上午9時至11時曾造訪台北101觀景台的53位台灣遊客，配合中央疫情指揮中心通知，自主健康管理至2月14日，盡量避免外出，如需外出應全程配戴口罩，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節。若身體出現不適症狀，立即撥打防疫專線1922，依指示就醫。

為因應武漢肺炎疫情，台北101自1月21日起啟動觀景台設置熱顯像儀運作，搭配額溫槍檢測體溫，發燒者不可入內並勸導就醫；台北101說，在觀景台服務員工已進行全面體溫偵測與追蹤，目前確認所有員工體溫皆為正常，且無呼吸道不適症狀。

台北101表示，大樓於週間上班時間進行全樓層長時間排換氣，確保空氣清新安全。購物中心於開館前進行全館排換氣，確保全場域空氣清新安全。

台北101也說，已完成全場域清潔消毒，並於館內電梯、手扶梯、洗手間與茶水間等公共區域進行例行性環境消毒。台北101常備手部消毒機超過40台，遍布電梯、手扶梯、進出口，轉換層與公共區域等定點，並完成清點，確保數量充足無虞。

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