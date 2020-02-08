賴清德與美方智庫學者會談 包士可盛讚其極具政治家風範

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）準副總統賴清德訪問華府行程即將進入尾聲，今日他前往華府智庫哈德遜研究所與專家學者進行閉門會談。與會的前美國國防部官員包士可盛讚賴清德是「具政治家風範及外交手腕的人物」。

《中央社》報導，本次閉門會談，賴清德與專家們暢談將近2小時，與會人士雖對於會談內容不便透露，但前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）對於賴清德以我國副總統當選人身份進行本次華府之旅，表示這是一件很棒的事情。

包士可表示，賴清德學識淵博、具備政治家風範與外交手腕，可以成為一位很棒的副總統。

包士可說，希望總統蔡英文未來也能訪問華府，到美國國會致詞，甚至與美國總統川普會面。因為她是世界上的重要人物，是民主擁護者、民主治理以及負責任的領導。她應該受到尊重。

本次哈德遜研究所進行的閉門會議，美國國務院台灣協調處處長藍鶯（Ingrid Larson）、美國在台協會執行理事羅瑞智（John Norris）皆出席。

賴清德步出智庫會議後，接受媒體採訪，他表示由於本次許多行程都不方便公開，目前僅希望這次的訪問在後續能對台灣有較大的幫助。

準副總統賴清德本次訪問華府，主要目的是為了出席美國一年一度的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），美國總統川普、副總統彭斯等多位國內外重要政治人物皆到場參加。

賴清德3日抵達華府後，陸續會晤美方重要高層，受到熱烈歡迎。

共和黨愛荷華州參議員、參院財委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）還透過社群媒體推文「與來華盛頓參加全美祈禱早餐會的台灣準副總統見面。談論了民主及宗教自由等 #共同價值，並祝賀他當選。」，並在IG放上與賴清德握手照。

賴清德一行人預計將於2月9日結束訪問，返回台灣。