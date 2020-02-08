夫妻遊歐洲遭感染武漢肺炎 其子今確診全台達17例

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增1例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，個案1月22日至31日隨父母一同至義大利旅遊，2月1日經香港轉機返台，衛生單位於接觸者調查時發現，個案於1月27日在義大利旅遊時出現咳嗽症狀，因此昨(7)日安排採檢並住院隔離，於今日檢驗確診，為我國第17例確診。

指揮中心表示，本次確診案例為2月6日晚間2例確診夫婦的兒子，原本就被列為接觸者，個案症狀已改善，醫院及衛生單位已啟動疫情調查及接觸者追蹤等防治工作；截至目前國內共計17名確定病例。

指揮官陳時中表示，2月6日確診2例個案時，也對其家屬進行檢查，皆無相關症狀，因為是確診個案的親密接觸者，所以再度進行採檢，結果呈現陽性，而現在該個案也是幾乎沒有症狀的。

指揮中心統計，昨(7)日國內新增64例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,399名個案，含17名確診、1,258名排除、餘隔離檢驗中(57名初驗陰性、其餘待檢驗)。17名確診個案病況穩定，除首例外，其餘個案持續住院隔離。

另第2、3例個案接觸者共116人已追蹤期滿解除列管，除案17外，其餘個案接觸者共172人，其中8人有症狀已通報(6人已排除、2人檢驗中)。

此外，2月3日晚間自武漢返台的台商團，截至目前5人有症狀並已通報(1人已排除，一採檢驗中2人、一採陰性2人)，其他241名集中隔離檢疫者持續密切健康監測。

依據中國衛生健康委員會公布資料，中國全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診34,546例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增3,399例；湖北單一省份即增加2,841例。病例中6,101例重症，722例死亡；死亡病例以湖北省699例為多。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施。

民眾返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。