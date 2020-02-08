搶不到口罩改搶衛生紙 經濟部澄清：兩者原物料大不相同！

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2019新型冠狀病毒肺炎迅速擴散，台灣出現搶口罩熱潮，有傳言說，由於加大產線製造口罩，導致衛生紙，尿布甚至衛生棉的原物料出現短缺。經濟部出面闢謠，表示這些商品的原物料根本不一樣，衛生紙原料進口國主要集中南美，供應無虞，民眾不需搶購。

武漢肺炎疫情延燒，中國封城數十個，台灣也出現瘋搶口罩、消毒酒精等物資。社群軟體LINE群組流傳1則訊息「因為正在趕工做口罩，所以做衛生紙的原物料不夠，有些人因此去搶購衛生紙。」，讓不少民眾感到恐慌，出現搶購潮。

經濟部出面澄清，衛生紙和口罩，原料根本不一樣！口罩的主要原料是不織布，而衛生紙原料70%以上為短纖紙漿。

而我國製造衛生紙的紙漿主要從智利及巴西進口，而且近期國際紙漿庫存增加、價錢下降。國內也有產製能力，月產能25,000噸，可供應無虞。國內目前的年產量約16萬噸，還可以配合市場需求提高產量。

此外，有網友詢問，那趕工做口罩，會讓尿布與衛生棉缺少原料嗎？

經濟部解釋，尿布及衛生棉的材料，跟口罩相比，只有在內層使用的 「#PP熱風不織布」有重疊，但這項材料的產量遠大於需求。其餘原料都是不同種類的不織布。另外，生產設備也不一樣，各自有一體成型的專用機器來製造。

尿布與衛生棉的主要材料是「#水針不織布」，供應完全正常。經濟部已與國內衛生棉及紙尿褲主要生產業者聯繫，像是康那香、花王、寶僑都回應產線正常，也都有庫存因應國內需求。

行政院長蘇貞昌在臉書貼文呼籲民眾，記取上次衛生紙之亂的經驗，不要跑去囤一堆衛生紙、衛生棉、尿布在家放到發霉。原料沒有在缺，請大家不要亂傳謠言、現在搶買只會虧錢。囤積、意圖抬高民生必需品交易價格的廠商，最高可關三年、罰三十萬。

行政院長蘇貞昌臉書