世衛：武漢肺炎中國逾3萬例 全球72國旅遊限制

世界衛生組織今晚最新公布武漢肺炎中國確診病例突破3萬例，雖然世衛一再呼籲國際勿封鎖中國，但隨疫情擴散，全球高達72國實施旅遊限制措施。

世衛（WHO）今晚公布2019新型冠狀病毒最新疫情報告，全球達3萬1481例，其中中國3萬1211例，重症4821例、死亡637例；至於中國境外確診270例、1例死亡。

中國連續第2天新增感染人數微幅下滑，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，「這是好消息，但我們也警告，不要對此過度解讀，病例數仍可能再增加」。

至於在台灣部份，世衛持續將台灣錯置在中國項下，且不當稱呼為「台北及周圍地區」，確診為16例。

今晚世衛疫情報告另公布，迄今為止全球總計72國透過正式報告、官方聲明或媒體報導正在實施旅行限制，且在這72國之中，世衛只收到23份各國關於旅行限制的正式報告，比例僅占32％。

世衛1月30日宣告武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」，但建議各國不要對中國採取旅遊及貿易限制，在2月3日起在世衛執行委員會議中也一再強調旅遊限制只是製造恐懼及污名化，無益全球公衛。

但譚德塞為中發聲無效，對中國實施包括取消航班、入境措施等各種限制，自2月4日的22國增至今天的72國。

例如目前美國主要航空公司已經取消從中國起飛的航班，美國也禁止過去14天曾造訪中國的外籍旅客入境。

世衛自疫情爆發後因發言倒向中國，影響國際公信力，除各國政府對其建議並不買單，另譚德塞一再讚揚中國疫情公開透明，但首先揭露武漢肺炎疫情的「吹哨人」、醫生李文亮今晨病逝，由於中媒曾指李是「散播謠言者」，病逝消息在中國引爆眾怒，譚德塞並未在第一時間，而是經過十餘個小時後才在推持上表示深切哀悼，也引發討論。