天成飯店集團旗下二館 【銅板點心任你選】

粵式港點聞名遐邇，在飲食文化中佔有一定地位，而被譽為美食天堂的台灣，除台灣小吃外，匯聚全球經典美味。天成飯店集團旗下二館：台北天成大飯店及台北花園大酒店內以江浙料理與粵式港點而遠近馳名的「翠庭」中餐廳自2020/02/07至2020/03/31推出【銅板點心任你選】招牌多款粵式點心，外帶限時優惠價每份NT$50，包括香氣撲鼻的臘味蘿蔔糕、令人食指大動的魚子燒賣或蝦仁燒賣、滿溢奶香的黃金流沙包…等美味點心，活動期間各館於每日上午11:00點至晚間19:00以外帶餐車開賣銷售，飯店嚴選食材、主廚精湛手藝，輕鬆外帶享受星級美味粵式港點。

現代人因忙碌生活，懶得下廚或以外帶料理快速解決，看準外帶市場，天成飯店集團翠庭中餐廳趁勢聯合推出【銅板點心任你選】，外帶限時優惠價每份NT$50元，經典美味有：「臘味蘿蔔糕」特選白蘿蔔，加上港式臘味，外酥內嫩，微金黃色澤更是令人無法抗拒；「魚子燒賣」以蝦仁、豬後腿肉為內餡，最後妝點上魚子醬，口中交織出鮮美滋味，讓人意猶未盡；「港式鮮蝦餃」晶瑩剔透水晶皮包裹Ｑ彈鮮蝦內餡，層次分明且香氣襲人，使人一嚐傾心；「豆沙芝麻球」以糯米製成油皮，裹入香醇紅豆內餡，淡淡芝麻香氣更顯優雅，細膩品味迷人甜膩氣息。另有燒賣蝦仁、荷葉珍珠雞，鼓汁蒸鳳爪、瑤柱蘿蔔糕、黃金流沙包……等，為味蕾開啟一場幸福美食之旅。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「近年消費型態改變，外食族商機活絡，各餐廳飯店看準商機，逐漸走向外帶、外送模式，加上近來考量消費者減少至餐廳用餐，因此趁勝推出外帶星級港點，原價近百元品項，讓消費者用銅板價就可以在家品嘗到星級美味港點，預估可帶動業績成長1成」。