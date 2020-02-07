池畔餐廳-光廊Light Café 情人節晚間【閃閃惹人愛】雙人套餐

又到了放閃無罪的西洋情人節，美麗信花園酒店再次推出以往都熱烈搶訂一空的情人節專屬專案，打造情人間的甜蜜進行曲。

美麗信花園酒店二樓池畔餐廳-光廊Light Café於2月14日(五)~2月16日(日)推出情人節晚間「閃閃惹人愛」雙人套餐，雙人共享只要NT$3,980+10%；此外，凡享用情人節雙人套餐，只要憑消費當日晚宴套餐發票，僅需每房另支付NT$2,000元整，即可入住雙人豪華客房一晚，並含隔日2客豪華自助式早餐，完美甜蜜約會即是如此愜意成行。

二樓池畔餐廳-光廊Light Café推出的「閃閃惹人愛」情人節晚間雙人套餐，內容計有：【粉紅氣泡酒】、【光廊三重奏：蜜瓜燻鮭魚/番茄乳酪/塞拉諾火腿】、【帝王蟹肉酥球佐野菜泥】、【髮絲金瓜鮑魚湯】、【北海道干貝墨魚燉飯】、【法式開心果明蝦襯烤溫室蒜味蔬菜】、【炙烤小牛脊排襯酥脆馬鈴薯佐黑松露風味無花果醬汁】及【莓果巧克力戀人蛋糕】。

●美麗信住一晚，每人竟然只要1,000元整，情人節就是要省荷包+耍浪漫●

美麗信與天下有情人歡度情人佳節，精心推出用餐就可入住的限量住房優惠，於2月14日(五)至2月16日(日)至光廊Light Café享用「閃閃惹人愛」雙人套餐，憑消費發票即可用每房NT$2,000元整入超低優惠入住雙人豪華客房，為戀情持續加熱，隔日還能甜蜜享用豪華自助式早餐2客(套裝原價值NT$11,110net)，甜蜜情人節就讓美麗信為您成就與另一伴的甜蜜難忘夜晚。

美麗信豪華客房，住房貴賓於入住期間皆享入住近13坪、挑高3.1公尺之時尚寬闊客房，入住期間還可免費使用活力健身俱樂部之時尚健身房、戶外溫水游泳池、舒活桑拿區，同步提供品味嘉賓面面俱到的頂級健康樂活步調。房內還提供客房寬頻上網，住宿期間房客免費停車、免費擦鞋服務、每日免費提供2瓶礦泉水等精緻休憩設施服務，與您一同分享與親密愛人共度浪漫夜的精采時分。

美麗信為熱戀中的情侶或深情夫妻譜奏一段浪漫回憶，邀請嘉賓結伴前來歡享這個值得紀念的美麗時刻，許親愛的她﹙他﹚一個難忘的愛情印記。活動詳情及訂位電洽：﹙02﹚7702-8800 #2328。