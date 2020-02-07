鑽石公主號武漢肺炎疫情　去過台灣這些地方請小心！

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾經於1月31日前往北北基地區重要景點，包含基隆廟口、九份、台北101、西門町等之民眾進行自主健康管理。

中央流行疫情指揮中心今（7）日表示，針對鑽石公主號郵輪曾於1月31日停靠基隆港並有旅客下船觀光一事，已由疾管署組成調查小組，並於昨(6)日完成初步疫調，了解當天郵輪停靠及旅客下船動線環境等，並進行接觸者分類及匡列、下船旅客行程追蹤等；對於當日未隨船離境者均已掌握名單並進行14天居家隔離及健康監測。

中央社報導，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中傍晚於指揮中心舉行的記者會表示，能掌握的特定對象，基隆市長林右昌已針對每班排班計程車、遊覽車及夜市仔細疫情調查，但這團人數眾多，這些旅客還是可能接觸到不特定對象，將對台北市、新北市與基隆市民眾發布「細胞簡訊」，公布旅客下船期間走過的行程，「這實在是不得已」。

指揮中心透過「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送訊息，提醒曾經於1月31日前往北北基地區重要景點，包含基隆廟口、九份、台北101、西門町等之民眾進行自主健康管理，及留意個人是否有發燒或呼吸道症狀。



指揮中心提醒，於1月31日前往北北基地區重要景點之民眾進行自主健康管理（圖擷取自網頁）