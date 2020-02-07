台灣新增34例通報個案　新加坡確診30例國際最多

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心統計，截至今（7）日國內新增34例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,369名個案，含16名確診；除台灣之外，國際間累計236例確診病例，病例數以新加坡30為最多。

中央流行疫情指揮中心統計，截至今（7）日下午4時，國內新增34例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,369名個案，含16名確診、1,232名排除、餘隔離檢驗中，其中有52名初驗陰性，其餘則待檢驗。

中心表示，16名確診個案病況穩定，除首例外，其餘持續住院隔離。其他15名個案病況穩定，持續住院隔離，接觸者共474人，其中15人有症狀已通報（10人已排除、5人檢驗中）。

另外，2月3日自武漢返台的台商團247人，除1人已於2月4日確診外，其餘246人截至今日上午10時，共8人出現呼吸道症狀，其中5人後送就醫（2人初驗陰性、3人待檢驗），另3人於檢疫場所觀察中，指揮中心將持續密切監測所有集中檢疫者健康。

依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，截至目前中國全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診 31,182例新型冠狀病毒感染個案，其中至少4,821例重症，637例死亡；死亡病例共分布於13省市，以湖北省618例為多。

除台灣之外，國際間累計236例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以新加坡30、泰國25例、香港24例、南韓24例及日本21例（不含無症狀4人、郵輪旅客確診61人）為多；病例中有2例死亡，分別為菲律賓及香港各1例。香港無法釐清感染源之社區感染病例持續增加；各國由確診個案密切接觸造成之小規模群聚亦持續增加。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。