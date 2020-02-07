【武漢肺炎】陸委會宣布10日起暫停金門、馬祖小三通

（台灣英文新聞／社會組 台北報導）因應中國新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情在中國升高，大陸委員會今（7）日宣布，將自下週一（10）起暫時關閉小三通。

陸委會表示，近期金門及馬祖地方政府陸續建議中央暫停小三通往來金馬與中國的客船，經中央流行疫情指揮中心討論，基於防疫優先，決定自下週一起日暫停小三通，並由陸委會辦理後續報院程序。

根據陸委會，金馬小三通客運航線前雖已採取減班措施，惟據內政部移民署初步統計，2月1日至5日，金門小三通平均每日入境數約425人次、馬祖28人次，主要為經小三通中轉之國人。為強化防疫，疫情中心決議暫停小三通客船往來，視疫情狀況再評估復航。

不過，考量目前在中國的金馬澎鄉親返鄉需要，經參考地方意見，暫停措施將自下週一生效，相關機關亦將儘速完成暫停兩岸小三通客船往來之相關準備。

陸委會指出，此為第二次因應防疫需要，依據「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第32條規定，試辦期間，如有危害國家利益、安全之虞或其他重大事由時，得由行政院以命令終止一部或全部之實施。2003年因應SARS（嚴重急性呼吸道症候群）疫情蔓延時，政府也曾暫時關閉金馬小三通客船往來。

陸委會表示，為堵絕武漢肺炎疫情在台灣爆發，政府持續強化入境管制。疫情中心在週二（4）日決議入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口。