臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約1.02%

根據臺灣證券交易所統計，2020年2月7日發行量加權股價指數收盤為11,612.81點，較上週(2020年1月31日)的11,495.10點上漲117.71點，漲幅約為1.02%，台灣50指數收盤為9,107.84點，較上週的8,968.50點上漲139.34點，漲幅約為1.55%，寶島股價指數收盤為13,233.23點，較上週的13,104.26點上漲128.97點，漲幅約為0.98%。產業別指數方面，漲幅以造紙類指數上漲3.93%為最大，跌幅以觀光類指數下跌2.73%為最大，未含金融類指數上漲92.08點，漲幅約為0.95%，未含電子類指數上漲59.96點，漲幅約為0.41%，未含金融電子類指數下跌12.80點，跌幅約為0.11%。

本週集中交易市場總成交金額為7,782.04億元，全體上市股票成交金額為6,973.72億元，股票成交量週轉率為1.91%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類1,942.09億元，占全體上市股票交易金額27.85%

第二名，電子零組件類1,315.92億元，占全體上市股票交易金額18.87%

第三名，光電類886.66億元，占全體上市股票交易金額12.71%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類6.57%

第二名，電子零組件類6.07%

第三名，生技醫療類6.06%

累計今年年初開盤迄今共20個交易日，集中市場總成交金額為3兆1,354.14億元，市場日平均成交金額為1,567.71億元，股票成交量週轉率為7.07%，股票日平均成交量週轉率為0.35%。

2020年2月7日全體上市公司市場總值為新台幣35兆2,598.93億元，較上週(2020年1月31日)市值34兆9,033.47億元增加3,565.46億元，增幅約為1.02%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)