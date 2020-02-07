泰山高中自製「校園版額溫槍」 侯友宜肯定技職問題解決能力

新北市泰山高中運用技職專業知識及技術在最短時間自製「 校園版額溫槍」供校內寒假應急使用，新北市長侯友宜今(7) 日到校勉勵師生面對問題能找方法並解決。除了讚許師生實作成果， 也親自學習焊接電路板，製作「校園版額溫槍」。

市長侯友宜表示，面對此次嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎） 防疫關鍵期，市府會做好全面的防疫工作， 也肯定泰山高中能夠運用課堂所學，發揮技職教育務實致用的特色， 自製「校園版額溫槍」解決防疫物資的問題。 並期許所有技高學子能夠師生共同發揮自造者精神， 勇於創新與挑戰，將技能回饋社會。

泰山高中李立泰校長說：「泰山高中自製『校園版額溫槍』 除提供校內應急使用外，學校也製作說明書， 預計下周辦理教師研習，將專業技術的成果與其他學校分享， 結合相關領域課程內容作為教學示範。 學校期盼能夠讓專業技職的成果能夠落實與推廣， 也鼓勵校內教師一同來思考如何運用課堂所學的專業技術， 貫徹技高務實致用的精神。」

自製「校園版額溫槍」 的泰山高中電子科主任呂昇翰本身也是新北市技術型高中專業群科核 心素養種子教師，這次嘗試自製研發額溫槍， 除了校內電子科教師團隊外，也與機械科教師團隊合作， 利用雷射切割技術製作額溫槍外殼，完成簡易版的「校園版額溫槍」 ，展現跨域學習、機電整合的特色，同時為防疫工作盡一份心力。

新北市教育局表示，新北已成立教育體系防疫應變小組， 以本局訂定之防疫計畫、檢核表及SOP， 協助各校順利完成開學整備作業，各校除了進校量體溫、勤洗手、 多運動、落實生病不到校，也可善用稀釋漂白水做環境消毒， 共同落實校園防疫。

新北自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫， 全面提升新北市技職教育品質。其中在「專業技職」領域， 落實新課綱核心素養理念及推動素養導向課程， 啟發學生思考與多元嘗試試驗的可能性， 展現專題實作及問題解決的能力，落實技職教育「務實致用」 的特色，培育具備實作力、創新力及跨域力之國際專業技術人才。