水保服務到你家 厚你山上種田攏免驚!

新北市土地約有88%為山坡地範圍， 民眾於山坡地上進行農業使用時， 常因不瞭解土地如何維護管理而誤觸水土保持問題， 往往不知道如何是好， 因此新北市政府農業局為了協助農民做好農地上水土保持之維護管理 ，除了固定每年於各區農會進行宣導講習外， 也推出農地水保服務到你家的服務， 讓民眾在自己的土地上就可以獲得專業技師的指導。

三峽山區有一位孝順的鍾先生，因為媽媽有吃素的飲食習慣， 因此想在山區整理一塊田園來種植蔬菜給媽媽吃。 由於農地灌溉需要蓄水池，鍾先生原本想自己叫機具來挖， 但是擔心恐涉及違反水土保持法， 因此向農業局申請新北市水土保持服務團來山上的農地勘查指導。 經現場唐技師專業細心的指導後， 說明鍾先生可以依新北市山坡地農地使用水土保持處理與維護執行計 畫施作農用蓄水池，只要做好周邊植生復育即可， 當場就解決鍾先生的問題， 不需要經過複雜的水土保持計畫申請程序。讓鍾先生當場開心不已， 也立即解決了山區農作的問題。

農業局長李玟表示， 自從推出新北市山坡地農地使用水土保持處理與維護執行計畫以後， 已經解決了許多農民山坡地農地整理的問題， 也讓申請程序從幾個月大幅縮減到幾天內即可完成， 嘉惠很多山區的民眾。農業局提醒，常見的農業整坡、 施作農用蓄水池、農地排水改善等， 如符合新北市山坡地農地使用水土保持處理與維護執行計畫， 向農業局報備後，方可施作避免受罰，另外相關山坡地維護建議， 可於每週星期一、四上午9時至12時於新北市府22樓西側服務櫃 臺，向服務團員免費諮詢，針對石門、 貢寮地區每月第一週星期三上午10時至12時於區公所也提供技師 免費服務；並設有服務專線：02-2965-9930供民眾諮詢 ，歡迎有需求的民眾多加利用。