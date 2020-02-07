春節宅經濟升溫 中華電信MOD、Hami Video交出亮眼成績單

中華電信MOD於今年春節推出「鼠來寶好運到春節專區」，春節期間流量高達155萬人次，而MOD整體流量更較平日成長40%；Hami Video整體流量亦成長20%。今年長假多數民眾選擇宅在家看好片，MOD搶先上架多部院線強片及獨家電影，讓MOD 1月單點電影銷售開出紅盤，較去年同期成長近3成，穩坐全台最大IPTV影音平台寶座！
「鼠年好運到」春節專區流量破155萬人次，超過80萬人次參加活動搶抽紅包
中華電信MOD於春節前夕推出「鼠來寶好運到」專區，以總獎金高達200萬元的看片金紅包等好禮吸引用戶點閱互動，瀏覽數高達155萬人次，等同近8成MOD用戶皆進入春節專區，其中最受歡迎的「金鼠挖寶」遊戲吸引超過80萬人次參與，足見MOD春節專區獨特的互動功能深受客戶喜愛！
MOD電影成績亮眼，單點電影較去年同期成長近3成，銷售創下近20個月新高！
今年1月中華電信MOD電影銷售交出亮眼成績單，單點電影銷售開出紅盤，創下近20個月新高，春節假期平均單日銷售額較去年同期成長近3成。MOD獨家搶先發行2019最強國片《返校》榮登1月銷售冠軍，創下MOD華語電影銷售最高紀錄；而好萊塢強檔電影《小丑》、《雙子殺手》、《全面攻佔3:天使救援》則為春節假期暢銷前三名。
電影199包月春節期間共吸引破300萬次點閱，其中由2019年下半年最具話題性韓國電影《82年生的金智英》及奧斯卡入圍10項大獎神片《從前，有個好萊塢》分別榮獲收視冠亞軍。
醫療劇大受歡迎，新番動漫成全家大小娛樂首選
春節連假受低溫及疫情影響，許多民眾選擇減少出門在家看劇，MOD戲劇199《派遣女醫X6》、《浪漫醫生金師傅2》、《頂級手術刀–天才腦外科醫生的條件–》等三套醫療劇成為最受歡迎、討論度最高的戲劇。此外，《想見你》、《俗女養成記》等台劇表現亮眼，成為「追劇新寵兒」，熱門古裝劇《琅琊榜》、《三生三世十里桃花》於過年期間再次上榜，帶領觀眾重溫刻骨銘心的感動。
卡通方面，兒童電影等長篇影片的點閱也展現亮眼表現，特別是《精靈寶可夢》、《哆啦A夢》等經典系列電影，動漫方面，2019最強動漫《鬼滅之刃》獨佔鱉頭，而本季跟播中的新番及《我的英雄學院》系列連載也一併提升至排行榜中前十名，MOD滿足動漫迷追番一定要最新最快的需求！
鼠年好運延長！即日起至3/1 超值包月下殺6折 300元看片金大放送
為了回應客戶好評，感謝客戶的鼓勵與支持，中華電信MOD延長包月優惠活動至3月1日，即日起凡訂閱六大包月影片(電影199、戲劇199、卡通199、紀實199、樂迷199、霹靂)即可享超殺6折優惠，年約月繳只要119元，再加碼贈送300元看片金，《寄生上流》、《冰雪奇緣2》強勢上架，看片金先搶先到手，超值優惠現在申購最划算！
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