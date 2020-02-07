  1. 首頁
  2. 國際

【武漢肺炎】與北京、上海齊名 中國一線城市廣州宣佈「封城」

By 李文潔, 台灣英文新聞－編輯
2020/02/07 17:32
（圖/ 美聯社）

（圖/ 美聯社）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎疫情嚴重，中國累計病例突破3萬人，死亡案例達到636人。一線大城廣州市今（07）日宣佈對市內所有小區（村）實施封閉管理，管制車輛進出，室內的文化、娛樂等聚集性場所一律關閉，顯見疫情嚴重告急，只能封城。

廣州市政府今（07）日下午發佈《關於進一步加強社區和農村疫情防控工作的通告》，即日起對市內所有居住小區（村）實施封閉管理、居住人員須憑證出入，並進行體溫監測、加強人員（車輛）出入管理、 市民出入公共場所需配戴口罩、文化、娛樂等聚集性場所一律關閉、從疫區返回廣州的人員需當天向所屬單位報告、對隱瞞重點疫區旅居史或居家隔離期間擅自離開居所的，將依法採取集中隔離措施。

根據廣州市衛生健康委員會資料，截至2月7日中午12點，廣州市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例285例。廣東省也開始出現死亡案例，隨著開工日到來，疫情無法控制，讓政府不得不決定封鎖小區。

雖然中國官方極力控制民間輿論，但疫情不斷延燒，統計至少有66座城市已進入「封城」或「封區」階段，包括大城南京與杭州等城市，尤其當與北京、上海齊名的廣州市實行封鎖之後，也讓人對於中國是否已經無法控制疫情感到擔心。
新型冠狀病毒肺炎
武漢肺炎
廣州
封城
中國
廣東
上海
北京

相關新聞

【快訊】鑽石公主號已61人染武漢肺炎 7日新確診者有21人為日本籍
【快訊】鑽石公主號已61人染武漢肺炎 7日新確診者有21人為日本籍
2020/02/07 09:18
【武漢肺炎】入台灣限制再擴大　明起港澳居民禁止來台
【武漢肺炎】入台灣限制再擴大　明起港澳居民禁止來台
2020/02/06 19:42
【反送中+武漢肺炎】維珍澳洲航空宣布退出香港市場 永久停飛香港
【反送中+武漢肺炎】維珍澳洲航空宣布退出香港市場 永久停飛香港
2020/02/06 17:24
憂武漢肺炎疫情擴散 觀光局暫緩旅行社出團至香港、澳門至月底
憂武漢肺炎疫情擴散 觀光局暫緩旅行社出團至香港、澳門至月底
2020/02/06 16:28
【武漢肺炎】台灣再增2例確診　皆自武漢返台　首例患者已康復出院
【武漢肺炎】台灣再增2例確診　皆自武漢返台　首例患者已康復出院
2020/02/06 14:46