【武漢肺炎】與北京、上海齊名 中國一線城市廣州宣佈「封城」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎疫情嚴重，中國累計病例突破3萬人，死亡案例達到636人。一線大城廣州市今（07）日宣佈對市內所有小區（村）實施封閉管理，管制車輛進出，室內的文化、娛樂等聚集性場所一律關閉，顯見疫情嚴重告急，只能封城。

廣州市政府今（07）日下午發佈《關於進一步加強社區和農村疫情防控工作的通告》，即日起對市內所有居住小區（村）實施封閉管理、居住人員須憑證出入，並進行體溫監測、加強人員（車輛）出入管理、 市民出入公共場所需配戴口罩、文化、娛樂等聚集性場所一律關閉、從疫區返回廣州的人員需當天向所屬單位報告、對隱瞞重點疫區旅居史或居家隔離期間擅自離開居所的，將依法採取集中隔離措施。

根據廣州市衛生健康委員會資料，截至2月7日中午12點，廣州市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例285例。廣東省也開始出現死亡案例，隨著開工日到來，疫情無法控制，讓政府不得不決定封鎖小區。

雖然中國官方極力控制民間輿論，但疫情不斷延燒，統計至少有66座城市已進入「封城」或「封區」階段，包括大城南京與杭州等城市，尤其當與北京、上海齊名的廣州市實行封鎖之後，也讓人對於中國是否已經無法控制疫情感到擔心。