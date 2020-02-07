香港巴塞爾藝術展取消　董事會：艱難的決定

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）由於新型冠狀病毒疫情的爆發，藝術圈年度盛事巴塞爾將取消原訂於3月19日至21日香港舉行的展會， 下一屆將於明年3月25日至27日舉行。

巴塞爾藝術展宣佈，隨著新型冠狀病毒疫情的爆發，而世界衛生組織亦宣布疫情已達到國際公共衛生緊急事件標準，巴塞爾藝術展在別無選擇下取消即將舉行的巴塞爾藝術展香港展會。巴塞爾藝術展香港展會原定於 2020 年3月19日至21日於香港會議展覽中心舉行。

該藝術展於聲明中表示，此決定基於多個因素，包括最主要對所有在展會工作及出席展會人士的健康及安全的關注、裝置及運送藝術品到展會的多重物流挑戰，以及於國際旅遊方面不斷升溫的複雜性等等由新型冠狀病毒疫情爆發而引起的原因。

巴塞爾藝術展全球總監及 MCH 集團執行董事會成員 Marc Spiegler 表示：「我們對於全球所有受最近冠狀病毒疫情爆發影響的人士深表慰問。取消巴塞爾藝術展香港展會是我們一個非常艱難的決定，我們於作決定前考慮過所有其他可能性、收集不同藝廊經營者、收藏家、合作夥伴及外界專家的意見及觀點。」

Spiegler說明：「我們當然了解到展會於區內文化氛圍及對我們不 論是亞洲以至全球的藝廊經營者，所扮演的重要角色。我們的團隊於過去一年為確保三月的展會再次成功舉辦奉獻了額外的時間及努力，突如其來的新型冠狀病毒疫情的爆發及迅速傳播徹底地改變了整個情況。」

巴塞爾藝術展於1970年由來自巴塞爾的藝廊創辦人成立，現今為全球一致推崇的國際藝術 交流平台。每年於巴塞爾、邁阿密海灘和香港舉行的藝術展會，各有其地區性意義，可從參展藝廊、作品展出及與當地文化組織 於同期合辦不同類型內容的藝術活動反映出來。

下一屆香港巴塞爾藝術展將於 2021 年3月25日至27日舉行。