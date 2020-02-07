疑載有「武漢肺炎」患者　威士特丹號郵輪遭日本拒絕入港

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 「武漢肺炎」陰影下，浪漫的郵輪之旅紛紛變調。繼「鑽石公主號」以及「寶瓶星號」之後，另一艘郵輪「威士特丹號」（Westerdam）更是命運多舛。

日本政府昨天(6日)拒絕這艘來自香港的郵輪進入日本沖繩那霸港，原因是懷疑威士特丹號船上可能有「武漢肺炎」患者。

日本媒體引述國土交通省7日表示，已強烈要求確認有人可能罹患新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎) 的威士特丹號，不要進入日本港口。該郵輪上有5名日本人。

本月預定進入日本的郵輪還有4艘，國土交通省強調，只要確認船上有人感染武漢肺炎，日本原則上將拒絕入港。這項措施自7日起生效。

據報導，該艘郵輪上共有乘客1455人，船員802人，總計2257人。其中4名乘客和1名船員是日本人。

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美聯社報導，目前威士特丹號正在沖繩石垣島 (Ishigaki) 東南海域航行。郵輪方面「正在討論應對措施」，尋找下一個停靠港口。

總部在西雅圖的荷美航運公司(HOLLAND AMERICA LINE)，則否認威士特丹號上面有任何人感染病毒。

「威士特丹號」（Westerdam）4日曾停靠高雄港，船上有38人出現發熱等症狀。5日下午2時過後開始駛離高雄港。

據了解此船在4日停靠高雄港的前14天，曾經到過香港。

台灣中央流行疫情指揮中心4日針對「威士特丹號」郵輪的情況，發布消息稱: