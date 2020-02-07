台灣新銳藝術家聲光裝置　首登舊金山重新定義「家」

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣新銳藝術家洪梓倪首於舊金山推出個展《歸·巡》，限地打造聲響與光影裝置作品，來自她對舊金山環境的觀察及自我對「家」的定義，於今（7）日起展至5月7日止。

文化部表示，和駐洛杉磯辦事處台灣書院合作推出台灣新銳藝術家洪梓倪出個展《歸·巡》（Homing），呈現去（2019）年受舊金山中華文化中心邀請，至舊金山華埠街區研究及探索日常聲響、建築及景觀氛圍後，限地打造的聲響與光影裝置作品。展覽為期3個月，免費入場。

文化部說明，本次是洪梓倪首度在美國舉行個展，她將對舊金山環境的觀察及自我對「家」的定義具體化為沉浸式裝置藝術，將藝廊改造為四個獨立又相連的場域，運用光線路徑、建築結構與聲音迴路的連動及變化，讓觀眾在明暗相間的展區移動時，體驗到時間與空間的翻轉感受。

洪梓倪透露，「《歸·巡》代表有能力返回家園的動物，以及能使其精準回家的設備」。她解釋，「我的作品提供了一個人們可以進入、退出及返回的據點，探究當下個體如何不斷地修正、定義自我的巢。」

洪梓倪畢業於台北藝術大學新媒體藝術研究所，擅於探討光影與聲響之間相互作用的對應關係，曾為台灣「失聲祭」2017至2018年的共同策劃者，並曾受邀於2018台北雙年展「菌絲無線電啟動」、東京Super Deluxe空間展出，近年來多次赴日本東京及泰國清邁創作交流，在實驗聲音藝術領域表現活躍。

中華文化中心隸屬於舊金山中華文化基金會（Chinese Culture Foundation of San Francisco），為1965年成立的非營利機構，近年來從公民運動促進者的角色演進為當地藝文推動者，致力於探討社會議題及呈現多元文化。

該展由中華文化中心策辦，當地藝術機構23Five協力執行，策展人梁凱瑤（Hoi Leung）表示，「洪梓倪以強而有力的方式重新詮釋了我們的既有空間，並提供了新的想像。這是中華文化中心首度舉辦聲音藝術家的個展，內容非常獨特，相信會吸引觀眾一看再看。」

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