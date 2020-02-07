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〈時評〉給陳時中部長的一封信

台灣全體人民的致死率情況，台商該怎麼處理

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By 前太空中心主任 吳作樂
2020/02/07 15:53
圖片來源：美聯社

圖片來源：美聯社

本文會介紹三個部分：

1.武漢肺炎、SARS、MERS的差異

2.目前台灣全體人民的致死率為何

3.台商回來後的影響、及建議方案

1.武漢肺炎、SARS、MERS的差異

圖片來源：維基百科。

嚴重急性呼吸道症候群

SARS

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症

MERS

武漢肺炎

2019-nCoV

傳染力

(飛沫傳染/接觸分泌物)

100%

100%

100%

病毒存活能力

常溫12

排泄物4

可在低溫3

可能5

潛伏期

27天，
最大10

214

中位數56

評估約為

714

發病、確診到死亡
的機率

10%

35%

目前評估23%

提醒您：

養成良好衛生習慣，戴口罩、勤洗手、少出入公共場所。平時多運動，多喝水多休息，營養均衡，增加抵抗力。

2.目前台灣全體人民的致死率為何

武漢肺炎對於全體台灣人民的致死機率

＝遇見機率 × 發病、確診轉重症機率 × 重症致死率

1.遇見機率：

首先要先接觸到病患。目前台灣遇到確診病患的機率有多少呢?參考下述。台商加上返鄉、旅遊的人，假設2020年1月有100萬台灣人與中共有所接觸，但這100萬要先遇到有武漢肺炎的人。假如武漢到1月30日有近8,000確診，武漢人口有1,108萬人，換言之一個月的致病人數比率0.072%，但是中共提供的數據相當不值得信賴，將此數據放大100倍，得到7.2%。那麼推估得到武漢肺炎的人是100萬*7.2%=7.2萬人。台灣約2,400萬人，要遇到可能有武漢肺炎的7.2萬人的機率是7.2/2,400≒0.3%。

2.發病、確診轉重症機率：

台灣醫療出名的好，假設變重症是10%。

3.重症致死率：

目前研究致死率是15%。

結合上述：

武漢肺炎對於全體台灣人民的致死機率

＝遇見機率 × 發病、確診轉重症機率 × 重症致死率

＝0.3%　　 × 10% × 15%

＝0.0045%

而0.0045%≒1/22,222，換言之22,222個人中，會死1個人。

3.台商回來後的影響、及建議方案

假設回來後有50萬確診病例，武漢肺炎對於全體台灣人民的致死機率變成

遇見機率×發病、確診轉重症機率×重症致死率

＝50萬/2,400萬x10%x15%=0.31%=1/3,222；

若有100萬確診病例，全體台灣人民的致死機率，則提高到0.15%=1/1,611。

我們仍不用過度驚慌，只要做好隔離，遇見機率可以大幅下降；確診後好好照護，轉重症機率也能再次下降；若轉為重症，目前醫療暫定在15%，但未來可能會有所好轉，因此雖有影響，但做好準備就能有效降低死亡率。

而做好隔離是一道重要的牆，就是如何面對返台的台商，政府應該做好配套措施而非讓國民黨與中共亂搞。

作者建議：台灣政府對返台台商的最好措施是考慮讓台商搭機返台，以免醫療一再延後，但事先確保做好防疫措施。到台灣後，非台灣籍就遣返，確診的人送醫治療，而其餘人都送往改裝有醫療的郵輪海上強制隔離14天。所需物資由本島派船供應，直到被隔離者沒問題，再回本島。以緩解台灣隔離所不足、及隔離所應該在哪裡的問題。郵輪可以徵用民間船隻，共體時艱，之後再落實滅菌。

參考連結：

武漢肺炎恐比SARS、MERS更嚴重？疾管署：致死率較低

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症-MERS 與 SARS 比較

https://www.cdc.gov.tw/File/Get/lUomHMzYIvKO8RbowvFJBQ

https://www.cdc.gov.tw/File/Get/4StijXLGf-qLTmwWpC33YA

武漢肺炎／首在戶外驗出病毒！專家籲「清潔門把、勤洗手」

嚴重急性呼吸道症候群

中國官方專家：武漢肺炎病毒可存活5天

武漢肺炎》致死率15%？台專家：多為輕症 死亡率約3%
吳作樂
武漢肺炎
SARS
MERS
台商
醫療照護
陳時中

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