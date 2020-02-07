〈時評〉給陳時中部長的一封信

本文會介紹三個部分：

1.武漢肺炎、SARS、MERS的差異

2.目前台灣全體人民的致死率為何

3.台商回來後的影響、及建議方案

1.武漢肺炎、SARS、MERS的差異

圖片來源：維基百科。

嚴重急性呼吸道症候群 SARS 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症 MERS 武漢肺炎 2019-nCoV 傳染力 (飛沫傳染/接觸分泌物) 100% 100% 100% 病毒存活能力 常溫1到2天 排泄物4天 可在低溫3天 可能5天 潛伏期 2到7天，

最大10天 2到14天 中位數5到6天 評估約為 7到14天 發病、確診到死亡

的機率 10% 35% 目前評估2到3%

提醒您：

養成良好衛生習慣，戴口罩、勤洗手、少出入公共場所。平時多運動，多喝水多休息，營養均衡，增加抵抗力。

2.目前台灣全體人民的致死率為何

武漢肺炎對於全體台灣人民的致死機率

＝遇見機率 × 發病、確診轉重症機率 × 重症致死率

1.遇見機率：

首先要先接觸到病患。目前台灣遇到確診病患的機率有多少呢?參考下述。台商加上返鄉、旅遊的人，假設2020年1月有100萬台灣人與中共有所接觸，但這100萬要先遇到有武漢肺炎的人。假如武漢到1月30日有近8,000確診，武漢人口有1,108萬人，換言之一個月的致病人數比率0.072%，但是中共提供的數據相當不值得信賴，將此數據放大100倍，得到7.2%。那麼推估得到武漢肺炎的人是100萬*7.2%=7.2萬人。台灣約2,400萬人，要遇到可能有武漢肺炎的7.2萬人的機率是7.2/2,400≒0.3%。

2.發病、確診轉重症機率：

台灣醫療出名的好，假設變重症是10%。

3.重症致死率：

目前研究致死率是15%。

結合上述：

武漢肺炎對於全體台灣人民的致死機率

＝遇見機率 × 發病、確診轉重症機率 × 重症致死率

＝0.3% × 10% × 15%

＝0.0045%

而0.0045%≒1/22,222，換言之22,222個人中，會死1個人。

3.台商回來後的影響、及建議方案

假設回來後有50萬確診病例，武漢肺炎對於全體台灣人民的致死機率變成

遇見機率×發病、確診轉重症機率×重症致死率

＝50萬/2,400萬x10%x15%=0.31%=1/3,222；

若有100萬確診病例，全體台灣人民的致死機率，則提高到0.15%=1/1,611。

我們仍不用過度驚慌，只要做好隔離，遇見機率可以大幅下降；確診後好好照護，轉重症機率也能再次下降；若轉為重症，目前醫療暫定在15%，但未來可能會有所好轉，因此雖有影響，但做好準備就能有效降低死亡率。

而做好隔離是一道重要的牆，就是如何面對返台的台商，政府應該做好配套措施而非讓國民黨與中共亂搞。

作者建議：台灣政府對返台台商的最好措施是考慮讓台商搭機返台，以免醫療一再延後，但事先確保做好防疫措施。到台灣後，非台灣籍就遣返，確診的人送醫治療，而其餘人都送往改裝有醫療的郵輪海上強制隔離14天。所需物資由本島派船供應，直到被隔離者沒問題，再回本島。以緩解台灣隔離所不足、及隔離所應該在哪裡的問題。郵輪可以徵用民間船隻，共體時艱，之後再落實滅菌。

參考連結：

武漢肺炎恐比SARS、MERS更嚴重？疾管署：致死率較低

中東呼吸症候群冠狀病毒感染症-MERS 與 SARS 比較

https://www.cdc.gov.tw/File/Get/lUomHMzYIvKO8RbowvFJBQ

https://www.cdc.gov.tw/File/Get/4StijXLGf-qLTmwWpC33YA

武漢肺炎／首在戶外驗出病毒！專家籲「清潔門把、勤洗手」

嚴重急性呼吸道症候群

中國官方專家：武漢肺炎病毒可存活5天

武漢肺炎》致死率15%？台專家：多為輕症 死亡率約3%