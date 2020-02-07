國際級元宵鹽水蜂炮嗨翻天 邀國內外遊客犁蜂炮過好年

馳名國際的台南鹽水蜂炮活動，將於2月8日元宵節隆重登場，臺南市政府誠摯邀請國內外朋友元宵節一定要來鹽水體驗精彩刺激的蜂炮轟炸快感。

「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典，更榮獲交通部2020年「台灣觀光年曆」國際級民俗活動的肯定，不僅是全台最具代表性的宗教活動之一，也是國際媒體爭相報導的焦點，每年萬炮齊發的情景，有如蜂群傾巢而出的熱鬧盛況，吸引國內外數以萬計的觀光客前來體驗蜂炮的魅力，更與「平溪天燈」共享「北天燈，南蜂炮」的美譽。

臺南市長黃偉哲表示，蜂炮的緣由是為了祈福驅除瘟疫，面對目前武漢肺炎疫情發生，期盼藉由蜂炮遶境儀式為各地民眾祈福，一掃沉悶的氛圍，因此歡迎全國民眾及外國旅客一同到鹽水享受蜂炮齊炸high番天的快感，並且暢遊月津港燈節。

南市府表示，今年鹽水蜂炮武廟神轎遶境活動將於2月7日、8日（農曆正月14日、15日）登場，而元宵節當天遶境路線分A、B、C、D、E線，想要體驗犁炮的遊客可以跟隨在武廟神轎後面，親身感受衝蜂炮的驚險與刺激。主辦單位也提醒來訪遊客務必穿戴完整的防護裝備，在犁蜂炮時，以有申請設置及檢查合格標誌的炮城作體驗，維護自身安全，同時與炮城保持3至5公尺距離，讓炮城能順利發射、不悶燒，才能玩得既開心又安心。（新聞轉載自新住民全球新聞網）