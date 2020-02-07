外國人向世界推廣臺灣文化 文化部長赴法親頒臺法文化獎

「臺法文化獎」於法國時間2月3日舉行第24屆頒獎典禮，文化部長鄭麗君親臨主持全程以法文致詞並指出，「臺法文化獎」創立至今，已表彰過42位遍處世界各地的得獎者，除促進臺法、臺歐文化的交流外，也鼓勵更多人在不同領域探索臺灣文化，讓臺灣和世界牽起友誼之手。



本屆「臺法文化獎」兩位獲獎者，分別為台原亞洲偶戲博物館館長羅斌（Robin Ruizendaal）先生及法語臺灣研究學會（Association Francophone d’Études Taïwanaises）。羅斌先生來自荷蘭，2000年起擔任台原亞洲偶戲博物館館長，迄今舉辦過上百場展覽協助推廣臺灣與亞洲偶戲，並至全球五十餘國演出。

同時撰寫多篇有關臺灣偶戲的學術文章、籌辦教學工作坊及辦理活動計畫，對推展臺灣偶戲的貢獻不遺餘力。

成立於2010年的法語臺灣研究學會，成員包括法國及歐洲投入臺灣研究各領域專業研究者，學會透過組織研討會、座談會與圓桌論壇等方式，積極推動法語區世界與臺灣之間的文化及知識交流。

羅斌致詞時指出，作為在臺灣工作的外國人，他扮演著獨特的角色，因為他為本地和國際觀眾詮釋當地文化，但總有臺灣人自我疑惑，為何是外國人在從事這項工作，而不是臺灣人？對此他常解釋，表演藝術是人類共同文化遺產的一部分，「大家都應該更努力、促進、保存這項藝術」。

法語臺灣研究學會理事長吳傑弘（Jérôme Soldani）代表致詞時則提及，該協會今年12月將在巴黎舉辦法語臺灣研究大會，屆時將廣邀使用法語的人文社會科學領域臺灣研究學者參加，並致力推廣相關研究，為臺灣與歐洲的交流刻畫新的里程碑。（新聞轉載自新住民全球新聞網）