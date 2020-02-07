【武漢肺炎】陽明大學校長願賭一百萬　盼師生把口罩讓給需要的人

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 為因應武漢肺炎疫情，陽明大學3日宣布，依照教育部召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎，大專校院管理計畫研商會議」多校校長共識，國立陽明大學108學年度第2學期開學日將延期至3月2日。

陽明大學學生會今天上午po出標題為【留下口罩．讓愛遠傳】的文章，附上校長郭旭崧寫給全校師生的一封信，希望大家一起把口罩留給需要的人~~在醫院實習的同學們！

圖/陽明大學學生會官方臉書

郭旭崧校長的信全文如下：

敬致，各位陽明人：

本人有感於中央流行疫情指揮中心苦口婆心宣導沒必要不需戴口罩，把口罩讓給需要的人，然而看到許多民眾依舊抱著"有戴有保庇"的心理，浪費防疫資源，決定捐出百萬做為補償金，鼓勵陽明師生配合政府呼籲，做社會表率。

即日起，只要政府沒宣布進入社區感染，任何一位配合政策的師生、員工，萬一不幸因配合國家政策而感染武漢肺炎，本人將給予補償金新台幣100萬元。

校長 郭旭崧

2020年2月6日

陽明大學學生會臉書PO文指出，配合防疫政策，學校推出了兩項措施

1. 愛心口罩：歡迎大家捐贈多餘的口罩到總務處，由總務處調配資源給需要的校內教職員工生

2. 防疫100萬：校長表示，在中央宣布台灣出現社區傳染前配合中央政策戴口罩，如有人因此感染武漢肺炎，將會發給百萬補償金

另外，學校的各項防疫物資、安置地點均已按進度準備完成，請同學們不必擔心！(如下圖)

圖/陽明大學學生會臉書

圖/衛福部