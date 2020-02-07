〈時評〉衝康先告狀！中國台辦控台灣阻撓返鄉　是在哈囉？

2月3日台灣第一批撤僑包機出包，機上247人名單遭狸貓換太子，台灣到了飛機落地才知多了不在名單上的三人，其中一人更是確診病例，而媒體報導機上多達五分之一並非台灣人，連急需回來治療的重症血友病患都沒被安排入包機，協助安排包機台商代表徐正文接受媒體質問時支吾其詞，這位被爆料具「中共政協」頭銜的紅頂商人接著上演苦肉計，泯唇哽咽，遇到關鍵問題閃爍推托名單非他一人所能決定，如此荒誕行徑被迫使台灣方面先喊卡撤僑行動，卻被中國惡人先告狀，說撤僑行動終止是台灣政府阻撓、說是「政治炒作」，試問，中共方面是誰透過政治力量先控制優先撤僑名單，又為何違反承諾送確診病人回台？

面對媒體追問，徐正文最後坦誠244人的原始名單中再加上最後一刻臨時加入的3人，具台商身份僅36人，其餘身份不明的中國籍人士外界推測為50人，但始終回避最後挑選上機者的安排邏輯。

徐正文的回應，讓國內醫界人士接連重炮抨擊徐不負責任，未遵循約定好的原則，讓有特殊用藥需求、慢性疾病患者、以及老幼優先上機，卻還「偷渡」確診人士上機，根本「衝康」台灣的防疫工作，讓機上與島上二千三百餘萬民眾暴露在感染風險中，難不讓已人心惶惶搶口罩成日常的全體國人認為居心叵測。

6日國台辦發言人馬曉光指出逾千台人等待返台專機，但「不斷受到台灣當局阻撓」，如此悖離事實的言論，不是政治化那什麼才是政治化。

面對隱瞞真實疫情造成全球恐慌、欺瞞撤僑專機名單的中共卻惡人先告狀，陸委會7日凌晨發聲明澄清，第一批上機民眾返台後，出現3位發燒、1位確診的情形，產生防疫的破口，顯示中國宣稱的防疫作為並未落實，若此事在其它撤僑班機上再重演，恐增加更多感染者，其嚴重後果不堪想像，只會讓第一線防疫醫護人員，以及千萬台灣民心更加慌亂不安，因此撤僑安排不得不慎。「面對疫情嚴峻，防疫絕非兒戲！」

根據一份由醫界發起的連署書，目前全台灣負壓隔離病床只有1100床，以目前的醫療能量，同一時間根本無法負荷多數在中台僑返國，若是強行收治，必會造成醫療服務品質低落，也置第一線人員於感染風險中。醫界人士也提出專業建議，往後的撤僑專機應篩選上機名單，比照他國，只有具有本國身分的台灣公民能上機，這與政治無關，另一方面，不能無限制的包機回台，必須審慎評估台灣本地的醫療能量，完成一批再開放下一批。

這起事件也透露中共處理疫情行事草率，才會有此等說法認為台灣在刁難，這可從媒體揭露武漢的幾座猶如「集中營」醫院可見一斑。為接收新型冠狀病毒肺炎患者，中共在一個月內速建或改裝幾座醫院收治確診病患，但是從揭露影像可看到醫院環境粗陋，絕大多數病患並非單獨隔離，而是被集合在開放空間治療，如此便宜行事的處理方式，蔚為奇觀，簡直如「兒戲」！

而且也別忘了，是誰不斷百般阻撓台灣參與世衛組織（WHO）活動取得最新疫情與防疫資訊、誰在滿口謊言台灣獲知會、誰在施壓國際民航組織（ICAO）排除台灣參與造成防疫漏洞致國際旅遊風險高升。

正當中共批台灣官方「以疫謀獨」之際，台灣民眾更難不聯想中共在大搞手段將確診病患偷偷安插上機、施壓讓台灣接收高風險者以壓垮醫療能量行顛覆民心及政府之實。

一些專家建議，現階段應從境外隔離先著手，否則一但超出醫療院所能力所及安置隔離量，加上回台自主居家隔離不確實，將成防疫一大挑戰，同時加深國內恐慌。

引用台灣外交部長吳釗燮2日重砲抨擊世界衛生組織官員將台灣列為中國的一部分，國台辦根本錯誤認知活在平行時空，「是在哈囉」，充滿問號，很有事！