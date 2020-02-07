「造謠八君子」李文亮昨病逝 中國網友：「終於明白港台為何要反抗」

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）最早發現新型冠狀病毒並提出示警的醫師李文亮今（07）日凌晨因搶救無效逝世。李文亮曾在微信群裡發佈關於新型冠狀病毒疫情訊息，而遭中共當局指為「造謠疫情」並提出訓誡，爾後中國政府在1月下旬才正式承認疫情爆發。

任職於武漢市中心醫院的醫師李文亮，是首波預警中共當局的8名醫師之一，他在1月3日被當局指為造謠者，以「在互聯網（網路）發佈不實言論」被轄區派出所公開訓誡，爾後遭央視直播通報「8名散播謠言者被查處」。

李文亮在1月8日接診1名82歲女性患者，該患者之後開始發燒並出現肺炎症狀。1月11日，李文亮出現發燒症狀，12日住院，31日確診為新型冠狀病毒肺炎，他的多名同事及父母也遭感染。

李文亮2月1日在社群媒體微博上公佈自己確診消息，並表示，「一定積極配合治療，爭取早日出院」。

但是昨（06）日晚間9點多傳出消息，李文亮在中南醫院病逝，享年34歲，是本次疫情中最年輕的死者，他身後遺下懷孕妻子及5歲大的孩子。

該消息在微博瘋傳，許多中國網友情緒激動，認為政府為了隱瞞疫情，打壓說實話的醫師，錯過最佳防疫時機，之後又將這些醫師塑造為「英雄」，實在可恥。

中國當局為了掩蓋，開始大刪微博貼文及留言，並撤下「#李文亮」熱搜，甚至將「李文亮去世」消息，改成「裝上葉克膜、正在搶救」，企圖掩蓋事實。

微博上有網友爆料，李文亮「不能死」，因為「領導說還要在搶救搶救，他死了會比較麻煩，需要再努力一下」。

（轉載自微博）

此言論讓中國網友大為光火，痛斥「所有的媒體都在刪，刪著刪著就刪出歲月靜好。這下盛世如你們所願了」「是我們用恐懼和沈默餵養大了巨獸，如今這巨獸要喝我們的血，吃我們的肉」

「看到了吧，中國人是沒有資格知道真相的，連討論的資格都沒有。是不是終於明白香港、台灣為什麼要反抗了？」

「留言一反常態的全都在批評政府」「你我都知道真正殺人​​的不是蝙蝠。」「我現在非常害怕！我想說的話，已經不敢說了。」

有中國網友表示，「接下來幾天，你只會在微博上看到一堆沒什麼名氣的博主（部落客）混剪出影片，內容清一色感人和正能量，讚美辛苦醫護人員，人民捐款熱情，不會看到任何負面消息，三天後人們就會忘記不作為的政府，忘記走特權拿口罩的車，人民是沒有記憶的，就算有，也只有3天。」

世界衛生組織緊急方案執行主任邁克爾（Dr. Mike Ryan）表示，對於李文亮醫師去世的消息感到悲傷，我們對於任何在一線照顧病人的人員逝世都感到遺憾。

李文亮2019年12月30日在微信群中，發佈關於華南海鮮水果市場的疫情消息，並附上1段影片及檢測報告，並提到確診的7名患者正在武漢市中心醫院急診科隔離中。李文亮在私人微信群中呼籲親朋好友注意防範，不要把消息外傳。

醫師李文亮（圖/ 翻攝自微博）