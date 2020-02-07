【武漢肺炎】尷尬！國際郵輪禁泊我港口　寶瓶星號1709名台灣旅客改8日返基隆

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中央昨(6)日宣布禁止國際郵輪靠泊台灣港口，但麗星郵輪寶瓶星號，目前在日本那霸外海，船上有1709名台灣旅客，原定今天(7日)下午4時返抵基隆，經麗星郵輪確認後，變更為明天(8日) 返抵基隆。

中央社引述麗星郵輪在台委任公關公司窗口表示，寶瓶星號返抵基隆確切時間，及台灣籍與非台灣籍旅客如何檢疫等處理方式，仍需進一步確認。

他表示，寶瓶星號4日自基隆港出發，5日至6日停靠日本那霸，原先預計今天下午4時返抵基隆港，因中央流行指揮中心發布禁止國際郵輪靠泊台灣港口，經各單位協調後，同意寶瓶星號返回基隆港。

不過，寶瓶星號必須立即折返那霸，先讓非台灣旅客下船，原本預計台灣時間昨天晚間11時抵達那霸，但因故作罷，寶瓶星號是否會先靠泊那霸或是直接返回基隆仍有變數。

他指出，這航次旅客共1738名，其中台灣籍多達1709名，另有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名，以及1名陸配，經確認這名陸配出航前2周未有任何境外旅遊史，據船上回報目前沒有旅客出現發燒徵狀。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(6）日表示，原則上希望國際郵輪不在台灣靠岸，但對既定行程的郵輪還會再討論，如果船上有國人，會盡量讓他們進來，但一定要居家檢疫14天。

但陳時中也強調，疫情中心也需要瞭解這艘麗星郵輪寶瓶星號的背景資料，如果像這兩天鑽石公主號確診病例那麼多，還有高度可疑接觸者，不排除立刻檢疫，甚至是強制安置。