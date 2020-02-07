美眾議員齊喊話國際飛航組織 籲勿排除台灣確保武漢肺炎疫情防堵無漏洞

（台灣英文新聞／華盛頓特派記者報導）美不分黨派聯邦眾議員在美東時間6日齊發聲明，向國際民航組織（ICAO）示警，若繼續將台灣排除於武漢肺炎疫情防堵網絡之外，恐造成防堵漏洞致國際旅遊風險高升。

共和民主黨議員們的聯合聲明中提到：「全球第十一大繁忙的機場位在台灣，而正當武漢肺炎疫情在全球不斷擴大之際，全球防堵對抗工作正如火如荼展開，台灣參與國際民航組織有關資訊分享及物流規劃討論益顯重要，若刻意排擠台灣參與此等重要的討論，是置台灣2300萬人民及其它地方人們的健康安全於不顧。」

對於日前國際民航組織大舉封鎖在推特上發表挺台言論的帳號，親中立場引發全球議論，美國國務院日前也發聲明指責，而眾議員6日的聲明中同樣指該組織的言論審查匪夷所思，不解為何要把全球對遭排除參與ICAO的台灣人民其健康安全的關心與擔憂，認定是與疫情無關和批評言論。

參與這項聯合聲明的聯邦眾議員們包括：民主黨眾議員阿米貝拉（Ami Bera）、共和黨眾議員約霍（Ted Yoho）、民主黨眾議員席瑞斯（Albio Sires）、共和黨眾議員暨眾議院「國會台灣連線」主席夏波（Steve Chabot） 、民主黨眾議員康納利（Gerald E. Connolly）、以及共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）。